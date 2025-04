Rode kaart breekpunt bij Groninger Boys-SC Stadspark

Groninger Boys-Stadspark was een bij vlagen verhit potje (Foto Martijn Minnema)

SC Stadspark heeft de stadsderby bij Groninger Boys met 1-5 gewonnen. Breekpunt was een vroege rode kaart voor Groninger Boys keeper Bakkat.

In 3O stonden met Groninger Boys en SC Stadspark een club die vecht tegen (nacompetitie tegen) degradatie en een subtopper (SC Stadspark) tegenover elkaar. Maar ook twee clubs die in de derde periode na twee wedstrijden nog zonder puntverlies waren. Na een gelijkopgaande openingsfase was het Stadspark dat na 17 minuten op voorsprong kwam. Winston Bendt sloot een rush langs de lijn af met een treffer. Nadat hij naar binnen was getrokken zag hij doelman Bakkat slecht gepositioneerd en schoot in de open hoek de 0-1 binnen.

Twee minuten later het meest omstreden moment, Mohammed Bakkat vloerde ver buiten zijn strafschopgebied een doorgebroken Stadsparker, rood was het logische gevolg. Bij Groninger Boys was men echter van mening dat er buitenspel aan vooraf ging. Na 5 minuten geharrewar en gescheld werd de wedstrijd hervat met een veldspeler op doel en nog maar tien Groninger Boys. Stadspark trok de wedstrijd naar zich toe en uit een perfecte counter maakte Cedwin Tel er in de 33′ minuut 0-2 van.

Anderhalve minuut na rust leek het duel volledig beslist. Cedwin Tel stuurde Winston Bendt diep en die schoot de 0-3 binnen. Vier minuten later kopte Bendt nog tegen de bovenkant lat. Daarna deden de elf van Stadspark een stapje minder en de tien van Groninger Boys een stapje meer. Lorenzo Westhiner schoot in de 57′ minuut de 1-3 binnen en had kort daarna de 2-3 op zijn hoofd maar kopte een grote kans over. Een kwartier lang waren de Groninger Boys op jacht naar de 2-3, enkele kansen bleven onbenut en als je hem zelf niet maakt… In de 75′ maakte Winston Bendt met zijn derde treffer aan alle onzekerheid een eind toen hij uit een voorzet de 1-4 tegen de touwen schoot.

De scheidsrechter was de gebeten hond bij Groninger Boys, met name trainer Albert Nout liet zich regelmatig flink gaan. Dat deed hij ook al toen het nog elf tegen elf was en de grensrechter niet vlagde voor een handsbal, de grensrechter kreeg een flinke scheldkannonade van de agressieve Nout over zich heen. Groninger Boys captain Danny Harms toonde zich een stuk verstandiger en maande zijn doorlopend agerende trainers (ook Freddy de Grooth kon zijn ergernis over de scheidsrechter niet voor zich houden) op te houden met dat geschreeuw de hele tijd. Dat geschreeuw (de Grooth en Nout) en gescheld (Nout) is de reden dat telkens meer scheidsrechters het voor gezien houden. En dus heeft Albert Nout het aan zijn eigen gedrag te danken dat het niveau van de arbitrage daalt. Maar goed, dat zal aan de driftkikker die Nout langs de lijn is vast niet besteed zijn.

Kort voor tijd sloeg de vlam nog in de pan toen Enno Foekens een harde overtreding met rood bestraft zag worden en Groninger Boys met tien man verder moest. Opeens stonden beide reservebanken tegenover elkaar te schreeuwen.

Nout schreeuwend dat iedereen op moest rotten, kortom gezellige boel. Toen de rust (ook wel weer vlot) weer gekeerd was maakte Quinten Kruizenga er in de 89′ minuut nog snel 1-5 van waarna alle heethoofden en de overige deelnemers aan deze stadsderby af konden koelen onder de douche.

Stadspark staat tweede met vijf punten en een wedstrijd meer dan koploper SVZ. In de derde periode staat Stadspark met 9 uit 3 eerste. Groninger Boys is gezakt naar plek 10, dat is nacompetitie tegen degradatie. De achterstand op nummer vijf (en volgende week tegenstander) ASVB is echter maar vijf punten.