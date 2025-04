Rock ’n Roll artiest Mart Eerens brengt nieuwe single uit

Foto: Sanne Postema

De Groningse zanger en multi-instrumentalist Mart Eerens brengt een nieuw nummer uit! Vrijdag is de officiele reveal van Cops Are Afraid Of Rock ‘N Roll, maar de OOG Ochtendshow kreeg donderdagochtend alvast de primeur!

Mart Eerens stond al op jonge leeftijd voor winkels in de provincie te spelen, en heeft ondertussen al een hele muzikale reis ondergaan. Zo stond de Groningse rocker afgelopen januari onder andere op GrunnSonic tijdens ESNS! De multi-instrumentalist haalt vanaf kinds af aan al inspiratie uit grote namen zoals Elvis Presley, Buddy Holly en Fats Domino en geeft zijn eigen draai aan deze klassieke stijl. Met teksten die de draak steken met autoriteit houdt hij rebelse geest van het rock ’n roll genre in leven.

Zijn nieuwe single heet dan ook Cops Are Afraid Of Rock ‘N Roll en wordt morgen wel op een hele bijzondere manier gepresenteerd, zo kondigde Mart in de Ochtendshow aan:

