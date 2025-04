ROC Menso Alting laat ouderen meelopen met studenten verpleegkunde

Foto: Vilius Kukanauskas via Pixabay

Het ROC Menso Alting laat 55-plussers een paar dagen optrekken met eerstejaars studenten mbo-verpleegkunde. Het initiatief ‘Newskool-Oldskool’ heeft als doel om de interactie tussen jong en oud te bevorderen en wederzijds begrip te creëren.

Het project biedt 55-plussers de kans om, samen met eerstejaars studenten verpleegkunde, in kleine groepen van vijf tot zes personen in gesprek te gaan. Tijdens dat traject onderzoeken de studenten en 55-plussers wat ze met elkaar gemeen hebben. Initiatiefnemers Wycher van den Bremen en Annette van Essen-Sikkema waren in de Ochtendshow in de studio te gast om het project toe te lichten.

55-plussers die zich voor het project willen aanmelden komen vanwege de grote belangstelling momenteel op een wachtlijst terecht. Dit jaar hebben bestaat het project uit acht groepen, vijf op maandag en drie op donderdag.