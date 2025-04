Robert en dochter raken bijzonder vest kwijt tijdens fietstocht: “Wie kan ons helpen?”

Het bewuste vest dat kwijt is geraakt. Foto: ingezonden

Robert en zijn dochter Loes zijn afgelopen donderdag tijdens een fietstocht door de stad een waardevol vest kwijtgeraakt. Ze richten zich nu tot de inwoners van de stad in de hoop dat iemand iets gevonden heeft.

“Er zijn al de nodige traantjes gelaten”, vertelt Robert. “Afgelopen donderdag fietsten we van school in Beijum naar onze woning aan de Peizerweg. Halverwege in het Noorderplantsoen kwamen we tot de ontdekking dat het vest niet meer in de fietstas zat. We hebben de route opnieuw afgelegd, maar van het vest was geen spoor meer te bekennen. Ook bleek het niet op school te liggen.”

“Samen met oma gemaakt”

Het gaat om een emotioneel waardevol kledingstuk. “Ze heeft het samen met oma gemaakt. Het gaat om een wollen vest met een dikke voering erin. Dit type kledingstuk is er niet in de maat van Loes te vinden. Het leek haar wel heel mooi en daarom heeft haar oma een exemplaar gebreid. Samen zijn ze naar een kunstenaar geweest die de wol geverfd heeft. Omdat ze houdt van natuur, heeft het vest een groene kleur gekregen.”

Tips

In de afgelopen dagen is er op verschillende plekken gezocht. “We hebben met verschillende instanties gebeld, om te vragen of het daar als gevonden voorwerp was binnengebracht. Tot op heden is het allemaal zonder resultaat. Daarom benaderen we nu de media. Wellicht dat iemand het vest gezien of opgeraapt heeft?” Mensen die meer informatie hebben, kunnen een mail sturen naar Robert op dit mailadres.