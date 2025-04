René Paas: kabinet berooft Noord-Nederland van geld voor Lelylijn

Foto: Provincie Groningen

Commissaris van de Koning René Paas is zwaar teleurgesteld in het besluit van het kabinet om het geld dat beschikbaar was voor de Lelylijn te gebruiken voor de aanleg van de Nedersaksenlijn.

“Je doet het Noorden geen plezier door de bank te beroven,” zei Paas, als reactie op de plannen die de regering woensdag bekendmaakte. Paas is blij dat er geld komt voor de Nedersaksenlijn, die Groningen via Emmen verbindt met Enschede. Maar dat geld komt uit de pot met 3 miljard euro die het kabinet Rutte had gereserveerd voor de Lelylijn, de nieuwe verbinding van Groningen via Drachten en Flevoland naar de Randstad. Bovendien is er geld beschikbaar voor de aanpak van het station bij Meppel, waar treinpassagiers regelmatig vertraging ervaren.

“Het is allemaal hard nodig voor de bereikbaarheid,” zegt Paas tegen het Dagblad van het Noorden. “Maar het belangrijkste project is de Lelylijn. We zijn er altijd glashelder over geweest naar de staatssecretaris: daar moet je met je handen vanaf blijven. Het is teleurstellend en ook heel zorgelijk dat dat toch gebeurd is.”

Feit is dat de Tweede Kamer vorig jaar in grote meerderheid een motie heeft aangenomen waarin stond dat het potje met 3 miljard euro voor de Lelylijn in stand moest blijven. De aanleg van de snelle spoorlijn kost trouwens een veelvoud van dat bedrag.