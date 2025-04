Remise Gorecht in topper, The Knickerbockers wint van koploper

Foto Martijn Minnema: Groen Geel - Be Quick (zat)

Gorecht raakte verder achterop in de tweede klasse I zaterdag. In 3R versloeg The Knickerbockers koploper Wildervank.

Gorecht en het Zwolse WVF kwamen in de topper in Haren niet aan scoren toe: 0-0. De clubs kregen beide enige mogelijkheden, waarvan de meeste voor WVF. Gorecht was na rust het dichtst bij een doelpunt, maar de bal trof de lat. Christoph Otten kreeg in de slotfase zijn tweede gele en dus rode kaart. WVF en Gorecht staan derde en vierde in 2I met vier punten achterstand op Nieuwleusen en Noordscheschut.

Helpman verloor uit met 2-1 van Noordscheschut. Voor Helpman scoorde Danny Dijkstra. Helpman zakte naar de elfde plaats. Onder in 2I staat alles dicht bij elkaar en Helpman heeft dus nog alle kansen om zich helemaal veilig te spelen.

Derde klasse

In 3R won The Knickerbockers thuis de topper van Wildervank: 2-0. Voor de rust waren de ploegen gelijkwaardig. Na rust was TKB beter en Melle Kramer en Han van Dijk beslisten de wedstrijd. TKB is nu tweede op een punt van de nieuwe koploper Zuidlaren. Volgende week staat TKB – Zuidlaren op het programma.

De derby tussen Groen Geel en Be Quick 1887 (zat) werd een prooi voor de gasten: 1-2. Senn Boersma opende de score voor Be Quick. Huub Lieuwes van Be Quick kreeg na rust zijn tweede gele kaart wegens praten. Ondanks de tien man kwam Be Quick op 0-2 door Wout Lübeck. Via een eigen doelpunt kwam Groen Geel terug tot 1-2. De gastheren drongen aan, maar Be Quick bleef overeind. Be Quick is zesde en Groen Geel achtste.

Alle overige Groninger clubs in 3R verloren: Aduard – VV Groningen werd 1-0, Dezelfde eindstand stond op het bord bij Veendam 1894 – FC Lewenborg. Zuidlaren – Lycurgus werd 2-1. VVG is tiende, Lewenborg elfde en Lycurgus twaalfde. Directe degradatie is voor de drie clubs niet aan de orde, maar nacompetitie tegen degradatie ligt wel op de loer,

Vierde klasse

In 4D speelde HFC’15 in Drachten met 1-1 gelijk tegen ONB. Rick van Lent scoorde voor HFC, dat zesde staat.

In 4E won Omlandia in Ten Boer met 5-2 van Middelstum. Jeroen Haan scoorde drie keer. Omlandia is derde.

Haren verloor uit met 3-0 van koploper NEC Delfzijl en Mamio speelde met 1-1 gelijk bij de Heracliden. Mamio is tiende en Haren elfde.