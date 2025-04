Voorjaarsnota regering: Nedersaksenlijn komt er (update)

De Plenaire Zaal van de Tweede Kamer - Foto: Husky via Wikimedia Commons (CC 4.0 Int)

Het rijk trekt een kleine 2 miljard euro uit voor de Nedersaksenlijn. Dat meldt de regering deze woensdag in de voorjaarsnota.

Het gaat om geld voor 30 kilometer spoor tussen Stadskanaal en Emmen. Daardoor ontstaat een rechtstreekse treinverbinding tussen Groningen en Enschede. Na tien dagen onderhandelen, afgesloten door een marathon van ruim 25 uur, is de regering eruit. De BBB zegt tevreden te zijn met wat er is bereikt in de Voorjaarsnota.

Het geld voor de Nedersaksenlijn komt uit de 3,4 miljard euro die eerder was gereserveerd voor de Lelylijn, de geplande verbinding tussen Groningen, Drachten, Flevoland en de Randstad. Dit betekent volgens de BBB nog niet dat de Lelylijn geschrapt wordt.

Het gemeentefonds wordt versterkt met miljarden euro’s. Daardoor kunnen gemeenten belangrijke voorzieningen, zoals bibliotheken, zwembaden, dorpshuizen en jeugdzorg blijven bekostigen. Volgens partijleider Caroline van der Plas van de BBB is het gevreesde ravijnjaar nu fors gedempt.

Verder wordt de energiebelasting voor huishoudens verlaagd, waardoor de energierekening omlaag gaat. Daarnaast komt er extra geld beschikbaar voor boodschappen, via de huurtoeslag. De verhoging van de btw op sport, cultuur en media gaat definitief niet door. De sociale huren worden twee jaar bevroren.

Tenslotte komt er 100 miljoen euro voor de aanpak van de zogenoemde flessenhals bij Meppel. Daar loopt het treinverkeer regelmatig vast door storingen, waardoor het noorden onbereikbaar is. Het geld wordt besteed aan een extra perron en ongelijkvloerse kruisingen.