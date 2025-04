‘Reclamebelasting leidt tot chaos, ondernemers de dupe’

De invoering van de reclamebelasting in de gemeente Groningen zorgt voor grote onrust onder ondernemers. Dat stelt het Platform Reclamebelasting op basis van een onderzoek onder meer dan honderd bedrijven.

Volgens het platform hebben veel ondernemers te maken met fouten in de aanslagen. Er zijn klachten over verkeerde oppervlaktemetingen, belasting op nauwelijks zichtbare reclame en fouten in adresgegevens.

Ondernemers geven ook aan dat zij niet kunnen controleren waarop de aanslag is gebaseerd, stelt het platform. In veel gevallen ontbreekt inzicht in de toegepaste meetmethode, zijn er geen foto’s beschikbaar en is het voor ondernemers niet helder of zij überhaupt belastingplichtig zijn.

Ook bezwaar maken blijkt lastig, stelt de organisatie die vorig jaar werd opgericht om massaal bezwaar te maken tegen de reclamebelasting. Volgens de organisatie klagen ondernemers over verouderde inloggegevens, niet-werkende portals en standaardantwoorden zonder uitleg.

De drempel om bezwaar te maken blijkt hierdoor onnodig hoog, stelt het platform, dat is opgericht door de Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO) en een advocatenkantoor. De communicatie vanuit de gemeente is volgens het platform ook gebrekkig. In veel gevallen is vooraf geen duidelijke aankondiging gedaan, of is deze te laat of onjuist verzonden. Daarnaast is informatie over bezwaarprocedures beperkt of verwarrend geformuleerd.

‘Doel wordt niet gehaald, kosten rijzen de pan uit’

De reclamebelasting ging in januari in en is, volgens het gemeentebestuur, bedoeld om reclame-uitingen in de openbare ruimte te verminderen en verrommeling tegen te gaan. Maar volgens het platform is daar in de praktijk weinig van te zien.

Tegelijkertijd nemen de uitvoeringslasten fors toe, stelt het platform. De administratieve rompslomp die deze belasting met zich meebrengt, is volgens hen disproportioneel. Ook is onduidelijk of gemeentelijke reclame-uitingen volledig worden meegenomen in de heffing. De verwachting is bovendien dat de beoogde opbrengst fors tegenvalt, mede door de uitvoerings- en bezwaarlasten.

Platform wil meer ervaringen van ondernemers weten

Het platform vreest dat nog veel meer ondernemers problemen ervaren. Daarom roept de organisatie ondernemers op een korte online vragenlijst in te vullen over de ervaringen tot nu toe rond de reclamebelasting. De resultaten worden gebruikt in overleg met de gemeente, besluit het platform.