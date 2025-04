Rechter zit gestaakte kap Betonbos niet in de weg

Foto: Olivier Steppé

De kap van het Betonbos aan het Eemskanaal vindt voorlopig niet plaats, vanwege het broedseizoen. Tot dat besluit kwam projectontwikkelaar VanWonen al twee weken geleden, op advies van ecologen, na protest door tegenstanders van de kap. Vrijdag werd duidelijk dat die actie niet voor niets is geweest, want de rechtbank had de kap van het Betonbos gewoon door laten gaan.

De actievoerders blokkeerden op 21 maart de ingang van het terrein. Daardoor kon een aannemer, die in opdracht van VanWonen wilde beginnen met de kap, pas later aan het werk. Een handhaver van de provincie was aanwezig bij de bomenkap en liet het werk stilleggen zodra de eerste kettingzagen aangingen.

Ecologen van VanWonen adviseerden vervolgens om de kap stil te leggen vanwege de grote hoeveelheid vogels die al bezig waren met het bouwen van nesten.

Kap gestaakt ondanks geldige vergunning

De aannemer was niet zomaar begonnen met kappen: de gemeente had gewoon een omgevingsvergunning afgegeven. Daarmee stond de aannemer juridisch in zijn recht. De tegenstanders vroegen een dag voor de geplande kapdatum een voorlopige voorziening aan, die de kap in theorie had kunnen tegenhouden.

Maar die procedure zou twee weken duren, waardoor de uitspraak pas zou komen als de bomen al gekapt waren. Het ingrijpen van de ecologen en VanWonen gaf de tegenstanders dus wat ze wilden — niet de rechter.

Rechter zit kap niet in de weg

Desondanks nam de rechtbank het verzoek voor een voorlopige voorziening (een verzoek om uitstel in afwachting van een bodemprocedure) in behandeling. Vrijdagmiddag werd duidelijk dat de tegenstanders blij mogen zijn dat ze twee weken geleden actie voerden, want als het aan de rechtbank had gelegen, was het Betonbos al tegen de vlakte gegaan.

De voorzieningenrechter oordeelde vrijdag dat de gemeente en projectontwikkelaar VanWonen juridisch gezien gewoon hadden mogen doorgaan met de kap. Volgens de rechter is er voldoende reden om de bomen te mogen verwijderen. De kap is nodig voor de bouw van de nieuwe wijk Stadshavens, waar 1.200 woningen en voorzieningen moeten komen. Die ontwikkeling geldt volgens de geldende beleidsregels als een ‘dringende reden’ voor het verwijderen van bomen.

De rechter stelt dat het gemeentebestuur juist heeft gehandeld en de aanvraag goed heeft onderbouwd met een zogenoemde Bomen Effect Analyse (BEA). In die analyse staat welke bomen behouden kunnen blijven en welke gekapt moeten worden. Omwonenden gaven aan dat er mogelijk meer waardevolle bomen staan dan in de analyse is opgenomen, maar volgens de rechter hebben zij dat niet voldoende aangetoond.

Wel kritiek op motivering

De rechter geeft de bezwaarmakers deels gelijk: in het besluit van de gemeente is niet goed uitgelegd hoe het belang van behoud van groen is meegewogen. Toch is dat geen reden om de kap op te schorten. De rechter verwacht dat dit punt in het latere bezwaartraject nog kan worden hersteld.

De uitspraak is voorlopig. De zaak wordt later nog inhoudelijk behandeld in een zogeheten bodemprocedure. De kap ligt zoals gezegd voorlopig stil vanwege het broedseizoen. Wanneer VanWonen een nieuwe poging doet om het Betonbos te kappen, is nog niet bekend. Het broedseizoen voor veel vogelsoorten loopt tot halverwege juli. Moerasvogels en andere watervogels broeden tot ongeveer 15 augustus.

Het is niet duidelijk of de rechtbank voor die tijd nog toekomt aan een uitspraak in het kort geding of de bodemprocedure.