Raadsfracties op de bres voor behoud ‘Kabouterhuisjes’ in De Hoogte

De 'Kabouterhuisjes' aan de Van Oldebarneveltlaan - Foto: Andor Heij

De SP en Partij voor het Noorden in de gemeenteraad willen dat de Kabouterhuisjes in De Hoogte niet worden gesloopt, nu bewoners zich verzetten tegen de plannen van woningcorporatie De Huismeesters.

De Huismeesters wil de achttien woningen aan de Van Oldenbarneveltlaan en Borgwal slopen. Maar volgens de SP en Partij voor het Noorden gaat het om bijzondere huizen met karakter. Ook het groen rond de huizen moet blijven, vinden zij. De partijen vragen of het college wil helpen om sloop te voorkomen en te kiezen voor renovatie. Ook willen ze dat bewoners beter gehoord worden bij zulke besluiten.

“Het gaat hier om unieke woningen die echt karakter geven aan de buurt. Het is zonde om die te slopen en daarin sluiten we ons volledig aan bij de huurders. Wat ons betreft, is renoveren en behouden hier de logische oplossing,” zegt SP-fractievoorzitter Hans de Waard. PvhN-fractievoorzitter Leendert van der Laan vult aan: “Het groen bij deze woningen heeft zich decennia kunnen ontwikkelen. Dat proces moet helemaal opnieuw beginnen als deze plek overhoop wordt gehaald door sloop- en bouwwerkzaamheden. Dat zou heel erg zonde zijn.”

OOG sprak vorige week met de bewoners van de ‘Kabouterhuisjes’. Die reportage kijk je hieronder terug.