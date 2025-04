Raadsfracties blij met landelijk vuurwerkverbod: “Dit is goed voor mens, dier en milieu”

Politieke partijen in de Groningse gemeenteraad reageren verheugd op het nieuws dat er een landelijk vuurwerkverbod komt. Na de VVD steunde ook NSC woensdag het verbod. Daarmee is er een meerderheid in de Tweede Kamer.

“Het is heel fijn dat er eindelijk geluisterd wordt”, vertelt fractievoorzitter Janette Bosma van de Partij voor de Dieren. “Wij zijn al jaren voorstander van een verbod. De afgelopen jaren is dit vraagstuk steeds urgenter geworden. We hebben allemaal de voorbeelden gezien van welke schade er met vuurwerk wordt aangericht. En dan heb ik het niet alleen over schade aan straatmeubilair, maar ook mensen die door vuurwerk gewond raken, dieren die heel angstig zijn en de schade die er wordt aangericht aan het milieu.”

Janette Bosma (Partij voor de Dieren): “Vuurwerkvrijezones waren lastig te handhaven”

In Groningen is de afgelopen jaren met vuurwerkvrijezones geprobeerd om de overlast in te dammen: “Het hielp enigszins, maar handhaving bleek lastig. Nu met dit landelijke vuurwerkverbod is de regelgeving overal hetzelfde. Daarmee is het makkelijk te handhaven, als er maar voldoende capaciteit en armslag is.” Toch begrijpt Bosma ook dat het wennen zal zijn: “Je past iets aan dat er jarenlang geweest is.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Een partij maakt zich niet populair door voor een verbod te zijn”

De fractie van Partij voor het Noorden heeft als regionale partij geen evenknie in de Tweede Kamer. Toch is ook deze partij blij. Leendert van der Laan: “Geen enkele partij maakt zich populair door te zeggen voorstander te zijn van een vuurwerkverbod. Ik denk dat je het kunt vergelijken met een barbecue-verbod in het Noorderplantsoen. De helft van de stad vindt zo’n verbod terecht vanwege de overlast die erdoor ontstaat. De andere helft zegt, wat flauw. Studenten hebben geen tuin, geef hen de ruimte. Als partij hebben wij vorig jaar de afweging gemaakt om voor zo’n verbod te zijn, vanwege alle troep en rommel die het oplevert.”

“Het loopt al decennia uit de hand”

Van der Laan: “Bij een landelijk vuurwerkverbod kunnen wij zeggen, vecht het maar lekker in de Tweede Kamer uit. Als gemeenteraad gaan wij hier niet over. Maar dit besluit juichen wij wel toe. Tenminste, als er wel uitzonderingen worden opgenomen. Wat ons betreft moet een professional vuurwerk af kunnen steken bij bijvoorbeeld een dorpsfeest. Dat wij voorstander zijn voor een verbod is omdat we eigenlijk al decennia zien dat het uit de hand loopt. Het knalvuurwerk, de cobra’s. Er wordt zwaar spul afgestoken, er gebeuren ongelukken, en er wordt schade aangericht aan goederen en milieu. Dat wil je niet.”

“Kun je op de oude voet doorgaan?”

Toch is Partij voor het Noorden zich er van bewust dat er een groep mensen is die dit besluit niet leuk vindt: “Ik denk dat het belangrijk is om er nuchter naar te kijken. Kunnen we zo op de oude voet doorgaan? Is het normaal dat je drie, vier dagen in de smog zit? Dat mensen vanwege het zware vuurwerk niet meer de straat op durven. Je kunt het niet met droge ogen uitleggen, en dan kom je tot de conclusie dat het op een andere manier georganiseerd moet worden.”

Winterstad

Voor beide fracties is het duidelijk dat er wel nagedacht moet worden over een alternatief. Bosma: “Er zijn veel alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan lichtshows. Het is wel goed om in te zetten op een evenement dat mensen verbindt.” Van der Laan: “Afgelopen jaar is Winterstad voor het eerst gehouden. Ik denk dat dit evenement zich leent om ook rond de jaarwisseling iets te organiseren. En daarnaast zul je ook moeten kijken op wijk- en dorpsniveau. Mijn fractie vindt dat het gezellig moet zijn, dat mensen een leuke nacht hebben. We zullen, zeker lokaal, moeten kijken wat we daarin kunnen doen.”

Burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA): “Tijdens de afgelopen jaarwisseling ben ik enorm geschrokken”

Burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA) liet vorige week al weten blij te zijn toen zich een meerderheid af begon te tekenen. Van ’t Veld was eind januari één van de zeventien burgemeesters die een oproep ondertekende richting Den Haag voor een landelijk vuurwerkverbod. “Ik ben heel blij dat zich nu een meerderheid lijkt af te tekenen in de Tweede Kamer voor een algeheel vuurwerkverbod. Niets voor niets heb ik eind januari de brandbrief aan de kamer medeondertekend”, vertelde Van ’t Veld vorige week. Tijdens de afgelopen jaarwisseling in Groningen ben ik weer enorm geschrokken van de negatieve impact van vuurwerk. Ook nu vonden er weer ongeregeldheden plaats met blijvend letsel en schade tot gevolg en werden hulpdiensten belemmerd om hun werk te doen. Dat kan echt niet zo langer.”