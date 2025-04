Raadsfractie GroenLinks wil terugkeer van Amaliatunnel

Foto: 112 Groningen

De raadsfractie van GroenLinks maakt zich zorgen na twee recente aanrijdingen tussen fietsers en automobilisten bij de Brailleweg. Het gaat om de fietsoversteek bij de ovonde tussen de Brailleweg en het Parkwegviaduct.

De fractie was, evenals het college, ongelukkig met het feit dat het terugbrengen van de Amaliatunnel niet in de plannen voor de Zuidelijke Ringweg was opgenomen. Via die tunnel konden fietsers veilig van de Grunobuurt naar de Rivierenbuurt rijden, zonder de drukke weg tussen Braillerotonde en Emmaviaduct over te steken.

De ongevallen van 18 en 21 april laten volgens de fractie duidelijk zien dat deze nieuwe Amaliatunnel van essentieel belang lijkt te zijn voor de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Dit ondanks de aanwezige verkeerslichten.

De fractie vindt dat er snel werk gemaakt moet worden van de nieuwe tunnel. Ook wil ze dat, totdat die gebouwd is, gekeken wordt naar maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren voor voetgangers en fietsers. GroenLinks roept het college op zo snel mogelijk onderzoek te doen naar eventuele maatregelen. Mogelijk zijn Aanpak Ring Zuid of Combinatie Herepoort (nog) verantwoordelijk voor deze kruising