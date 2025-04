Raad van State handhaaft dwangsom voor verhuurders studentenpand in Schilderbuurt

Foto: Rechtspraak.nl

De gemeente Groningen heeft terecht een dwangsom van 10.000 euro opgelegd aan een verhuurder van studentenkamers aan de Herman Colleniusstraat. Dat bepaalde de Raad van State woensdagochtend.

In het pand mochten volgens het kamerverhuurbeleid niet meer dan acht studenten wonen. De verhuurder was het daar niet mee eens en stelde dat er al voor 2016 dertien studenten in het huis woonden. Volgens hem gold het strengere beleid daarom niet voor dit pand.

De rechter onderzocht de situatie rond de peildatum van 22 december 2016. Op dat moment mochten bestaande situaties worden voortgezet, maar uit onderzoek blijkt dat er toen maximaal acht studenten in het pand woonden.

De verhuurder gebruikte oude plattegronden, advertenties en internetberichten als bewijs. Die bleken niet overtuigend. De plattegrond was later aangepast en uit de advertenties bleek juist dat er nieuwe bewoners werden gezocht.