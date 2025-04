Nieuwe burgemeester van Groningen wordt maandag voorgedragen

Foto via Gemeente Groningen

De gemeenteraad van Groningen maakt komende maandagavond bekend wie wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Groningen.

De voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad, Jeffry van Hoorn, maakt de beoogde eerste burger van de gemeente maandagavond om 20.30 uur bekend. Dart gebeurt tijdens een openbare zitting in het gemeentehuis, die hier via een livestream te volgen zal zijn. De gemeenteraad besluit kort daarvoor over de voordracht in een besloten zitting.

In februari werd al bekend dat zestien mensen hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Groningen. Het is niet bekend van welke partijen deze personen lid zijn of wat hun geslacht is.

De kandidaat die maandagavond wordt voorgedragen, is de beoogde opvolger van waarnemend burgemeester Mirjam van ’t Veld. Van ’t Veld trad eind oktober vorig jaar aan als interim-burgemeester, nadat Koen Schuiling vroegtijdig zijn functie neerlegde.

Schuiling stelde zelf dat hij opstapte vanwege een gebrek aan energie en het asielvraagstuk. Kort daarna werd echter duidelijk dat hij verwikkeld was geraakt in een zedenzaak. Half maart kreeg Schuiling een geldboete opgelegd vanwege schennis van de eerbaarheid.