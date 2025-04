Project Lifeskills vermindert wachtlijsten bij psychologen tot zestig procent

Foto: OOG Groningen

Het project Lifeskills vermindert de wachtrijen van jongeren met mentale problemen bij psychologen tot wel zestig procent.

Lifeskills is ontwikkeld door het Groningse bedrijf Agents of Change. Lifeskills wordt gefaciliteerd door het gezondheidscentrum Rademarkt. Mensen met mentale problemen worden met elkaar in contact gebracht zodat ze die problemen van elkaar herkennen.

“Van de groepen die we tot nu toe hebben gehad kunnen we zestig procent van de wachtlijsten en uit de zorg halen”, aldus Jorg Andree van Agents of Cahnge. “Omdat ze het nu zelf kunnen toepassen in hun dagelijkse praktijk waar ze tegen aanlopen. Dus wat dat betreft zijn de reacties positief en ook het gezondheidscentrum is enthousiast. Het is een mooie aanvulling op wat ze nu al aanbieden.”

GGZ enthousiast

De Geestelijke Gezondheidszorg Groningen omarmt het project: “Als mensen hier beginnen zien ze dat dit hen wat gaat opleveren”, zegt Carmen Verstraaten van de GGZ. “Want ze leren hier dingen. Ze kunnen oefen met anderen, die in hun groep zitten en ze houden er ook leuke contacten aan over. Het zou heel tof zijn als meer gezondheidscentra dit gaan faciliteren”.

“We zien dat veel jonge mensen zich alleen voelen in de wereld van mentale vraagstukken”, zegt Margo van der Wolf van Agents of Change over het programma. “Wij hebben een programma ontwikkeld dat in vijf of acht bijeenkomsten ook echt leert om zelf weer regie te nemen over dit soort vraagstukken”.

Steun gemeente

Groningen is de enige gemeente waar het Lifeskills wordt aangeboden. “We zijn er heel blij mee dat de gemeente Groningen dit ondersteunt”, vervolgt van der Wolf. “De gemeente zegt dat wat wij doen heel fantastisch is en samen met het gezondheidscentrum Radesingel hebben we nu een plek gecreëerd waar we dit wekelijks kunnen doen”.