Programma nationale herdenking 4 mei is bekend

Foto: Annelies van Santen

Het programma van de nationale herdenking op zondag 4 mei is bekend. Die dag herdenkt Nederland alle mensen die zijn omgekomen of vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna.

In de ochtend worden op een groot aantal locaties kransen en bloemen gelegd bij gedenkstenen en monumenten. In de middag zijn er herdenkingen van diverse overledenen.

Om half zeven begint de officiële herdenking bij het Joods monument aan de Hereweg, gevolgd door de Stille Tocht naar het Martinikerkhof. Commissaris van de Koning René Paas en burgemeester Mirjam Van ’t Veld houden daar een toespraak. Vervolgens is er een muzikale voorstelling in de Martinikerk.

Ook in Haren en Glimmen zijn er diverse plechtigheden, met in Haren een Stille Tocht en kranslegging. In Ten Boer begint om 18.45 uur een herdenkingsbijeenkomst met muziek, een lezing en een Stille Tocht.

Veel meer informatie is te vinden op de website 4meigroningen.nl.