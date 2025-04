Prijs van koopwoningen Groningen licht gedaald

Starters profiteren flink van verhuurders die van hun huurwoning af willen. Daardoor komen er meer kleine en relatief betaalbare appartementen op de markt. Dit blijkt uit cijfers van de NVM.

Makelaars van de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) hebben in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 34.000 woningen verkocht. Een op vijf verkopen betreft een voormalige huurwoning. De gemiddelde transactieprijs lag in het eerste kwartaal op 473.000 euro, dat is 1,8 procent lager dan in het laatste kwartaal van vorig jaar. In de provincie Groningen ligt die prijs ruim een ton lager.

Volgens de NVM gaan de verkoopprijzen mede omlaag door de zogenoemde ‘uitpondwoningen’, huurwoningen waar verhuurders vanaf willen. De gemiddelde prijs daarvan ligt op 404.000 euro. Dat heeft te maken met de invoering van de Wet Betaalbare Huur, op 1 juli vorig jaar. De wet legt excessief hoge huren aan banden, maar veel pandjesbazen willen van hun huizen af omdat verhuur niet meer aantrekkelijk is. Daar komt bij dat huurinkomsten sinds kort zwaarder belast worden. Verder zijn tijdelijke huurcontracten niet langer toegestaan.

De NVM-makelaars verwachten dat de komende tijd veel meer huurders hun woningen gaan verkopen. Voor starters op de huurwoningmarkt wordt de situatie er echter niet beter op, want het aanbod van huurwoningen neemt steeds verder af. De NVM stelt dan ook dat er de komende jaren veel meer nieuwbouw moet worden gepleegd.