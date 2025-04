Politie waarschuwt voor brief van oplichters

De politie Westerkwartier waarschuwt inwoners van de provincie voor een nieuwe werkwijze van oplichters die zich schuldig maken aan babbeltrucs.

Zij gebruiken een brief, zogenaamd afkomstig van de politie, om bewoners onder druk te zetten. De brief is inmiddels in Noord-Nederland aangetroffen! De inhoud is als volgt:

‘Wij hebben aan de hand van een grondig onderzoek op 24-03-2025 fraude geconstateerd. Omstreeks 16.e0 uur heeft er een incident plaatsgevonden. U bent bijna het slachtoffer geworden van frauduleuze handelingen.

Inmiddels zijn er verdachten aangehouden en in verzekering gesteld. Uw getuigenis is van essentieel belang voor de veroordeling van de verdachten. U wordt dan ook verzocht om uw volledige medewerking.

Er zijn concrete aanwijzingen gevonden op de telefoon va de verdachten dat er een woningoverval gepland staat. We willen dat voorkomen door de volgende bewijsstukken veilig te stellen.

Politie Westerkwartier waarschuwt: Krijgt u zo’n brief, trap er dan niet in. De politie zal nooit om uw waardevolle spullen, bankpassen of contact geld vragen! Vertrouwt u het niet? Bel dan gelijk 112!