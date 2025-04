Politie neemt vuurwapens, drugs en luxe goederen in beslag in Groningen

Foto's via Politie.nl

Het Interventieteam HIT van de politie, gericht op drugs- en wapenhandel en witwassen, heeft in de afgelopen week meerdere gerichte acties uitgevoerd in Stad. Bij de acties werden vuurwapens, drugs, luxe goederen en verboden vuurwerk in beslag genomen.

De acties begonnen vorige week donderdag (10 april) met de aanhouding van een 59-jarige vrouw uit Groningen. In haar woning vond de politie harddrugs, patronen en pepperspray.

Vijf dagen later (afgelopen dinsdag) werd een 22-jarige Stadjer gearresteerd op verdenking van witwassen en drugshandel. Bij hem werden luxe goederen en verboden vuurwerk gevonden. Ook werd een voertuig in beslag genomen. De man werd verhoord en daarna vrijgelaten.

Afgelopen donderdag werden nog eens twee mannen aangehouden binnen een onderzoek naar online drugshandel. Bij hen werden meerdere vuurwapens gevonden. Ze worden voorgeleid bij de rechter-commissaris.