Politie in Stad houdt meerdere personen aan op verdenking van drugshandel

De politie heeft donderdag samen met het ondersteuningsteam van het Regionaal Informatie- en Expertisecentra (RIEC) een handhavingsactie gehouden in het overlastgebied ‘Gele Loper’.

De Gele Loper is het gebied tussen de Oude Kijk in ’t Jatbrug en het Hoofdstation wordt de Gele Loper genoemd. In het gebied wordt de afgelopen jaren veel drugsoverlast, geluidsoverlast en intimidatie van voorbijgangers, bewoners en ondernemers waargenomen.

Aanhoudingen

Tijdens de actie heeft de politie meerdere personen aangehouden op verdenking van handel (of het daarin behulpzaam zijn) in verdovende middelen. Daarbij is onder andere een persoon aangehouden die bij de fouillering in het bezit bleek te zijn van ongeveer 100 zakjes harddrugs en een grote stapel contant geld. Tegen de man is procesverbaal opgemaakt.

