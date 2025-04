Politie hoopt met hulp van inwoners overlast crossmotoren aan te pakken

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie hoopt met de hulp van inwoners de overlast van bestuurders van crossmotoren en scooters aan te pakken. Volgens de politie spelen de problemen in verschillende wijken rond de binnenstad.

In de afgelopen weken zijn er diverse meldingen binnengekomen van inwoners die overlast ervaren van crossmotoren die met hoge snelheid door de straten rijden, waarbij er veel lawaai wordt gemaakt en gevaarlijke capriolen worden uitgehaald. De politie vertelt dat het crossen vaak op voertuigen gebeurt die geen kenteken hebben. Daarnaast hebben de bestuurders geen rijbewijs op zak nemen ze een provocerende houding in. Bij de politie zijn filmpjes en foto’s van bestuurders daarom welkom. Ook ontvangt men graag informatie waar de motoren gestald staan.

Opvallende en onopvallende controles

Afgelopen week liet de politie al weten dat men de overlast aan wil gaan pakken: “We zullen allereerst met opvallende en onopvallende controles proberen de bestuurders aan te pakken. Deze overlast moet echt stoppen”, schrijft Sipke Land van basisteam Groningen-Noord. Land spreekt ook van gevaarlijke situaties: “Bij het zien van de politie gaan deze jongeren er op hoge snelheid vandoor. Ze veroorzaken daarbij fors gevaar voor andere deelnemers in het verkeer.”

Foto’s en filmpjes

Ook vorig jaar werd dergelijke overlast ervaren. Door het intensiveren van controles, het uitschrijven van bekeuringen en het in beslagnemen van motoren had dit effect. Bewoners die informatie hebben kunnen de politie bereiken op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Foto’s en filmpjes kunnen met de politie gedeeld worden via deze website.