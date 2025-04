Politie flyert rond Cascadeplein vanwege zoektocht naar verdachte van steekpartij

Een week na de steekpartij bij het Cascadeplein in Groningen zoekt de politie nog steeds naar de dader. Daarom werd dinsdagochtend een passantenonderzoek gehouden rond de plek waar het incident plaatsvond.

Meer kans op tips dankzij forenzen

Agenten stonden dinsdagochtend op verschillende plekken rondom het Cascadeplein en het Hoofdstation. Ze spraken mensen aan en deelden flyers uit. De hoop is dat er getuigen zijn die vorige week ook in het gebied waren en iets hebben gezien.

“We spreken iedereen aan die hier voorbij fietst, rijdt of wandelt”, vertelt woordvoerder José van Gijssel van de Politie Noord-Nederland. “Er zijn misschien mensen die hier vandaag voorbij komen, die onderweg zijn naar hun werk. Zij komen hier misschien vrijwel dagelijks langs op dit tijdstip. Dat vergroot de kans dat ze wellicht iets gezien hebben van de verdachte, of van het incident zelf, of vlak ervoor of erna. Daarmee hopen wij ook wat meer informatie binnen te kunnen krijgen over dit incident.”

Motief onduidelijk

Een week geleden (op dinsdag 1 april) werd rond 7.15 uur een 47-jarige vrouw uit Tolbert neergestoken voor het kantoor van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Zij werd meteen behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Sindsdien zoekt de politie naar een man met een normaal postuur, tussen de 1,75 en 1,85 meter lang. Hij droeg donkere kleding, sportschoenen en mogelijk een capuchon.

Van Gijssel noemt de steekpartij een ‘incident met enorm veel impact’: “Een 47-jarige vrouw is slachtoffer geworden van een steekincident. We weten niet waarom nu juist deze 47-jarige vrouw het slachtoffer is geworden van een steekincident. We zijn meteen een buurtonderzoek gestart. We hebben ook beelden verzameld en een getuigenoproep gedaan. Maar met dit passantenonderzoek hopen we toch net wat meer mensen aan te spreken. We hopen bijvoorbeeld dat er mensen zijn die meer informatie hebben over hoe deze man eruitzag, wat er precies is gebeurd en waar hij langs is gevlucht.”

Tips gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord over dit incident? Heeft u beelden waarop iets verdachts te zien is? Weet u waar de verdachte zich mogelijk bevindt? Neem contact op via 0900-8844 of via het tipformulier op politie.nl. Anoniem kan dat via Meld Misdaad Anoniem op 0800 – 7000.