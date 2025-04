Pointer pop-up redactie doet in mei onderzoek vanuit Stad

De Pointer pop-up redactie gaat komende maand mei onderzoek doen in Groningen. De hele maand is het team onderzoeksjournalisten van de KRO-NCRV te vinden in een pop-up redactie in de binnenstad.

Ze proberen antwoord te vinden op de vraag: welke kwesties spelen er die de journalisten moeten onderzoeken? De redactie doet dat onderzoek samen met inwoners van Groningen en het Dagblad van het Noorden. Groningen is de twaalfde stad waar de pop-up redactie van Pointer neerstrijkt. Eerdere onderzoeken leverde diverse radio- en tv-uitzendingen op en een reeks aan artikelen.

Pop-up coördinator Pim Peterse: “Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat we samen met bewoners onderzoek doen. We nodigen iedereen uit om de pop-up in de Zwanestraat 25 te bezoeken en kwesties aan te dragen. De pop-up is geopend van 7 t/m 31 mei, van woensdag t/m zaterdag van 10 tot 18 uur. Onderwerpen kunnen nu ook al worden ingediend op de website pointer.nl/groningen.

Pointer schenkt onder meer aandacht aan de afwikkeling van aardbevingsschade. Uit eerder onderzoek bleek dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) grove fouten heeft gemaakt in versterkingsadviezen aan bewoners in het Groningse aardbevingsgebied. Volgens de NCG gaat het om enkele gevallen, maar Pointer heeft signalen gekregen dat het probleem groter is en gaat dit daarom verder onderzoeken.

Tijdens de Pointer meet-up op 6 mei in het Forum gaat presentator Niels Heithuis in gesprek met bewoners, deskundigen en bestuurders over de versterkingsproblemen en de gezondheidsschade. De bijeenkomst is na aanmelding bij Pointer gratis toegankelijk.