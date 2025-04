Pleit voor meer boa’s: “Op veiligheidsgebied hebben we echt wat te doen”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Omdat het aantal taken op het gebied van veiligheid toeneemt wordt er door het CDA in de gemeenteraad gepleit voor het aantrekken van meer boa’s. Andere partijen staan daar niet onwelwillend tegenover.

In de gemeenteraad werd woensdag het uitvoeringsprogramma Leefbaarheid en Veiligheid besproken. In dit plan wordt de koers geschetst hoe de gemeente veilig en leefbaar gehouden kan worden. Burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA): “Wat we zien is dat er een verschuiving plaatsvindt van leefbaarheid naar veiligheid. We worden in onze gemeente namelijk geconfronteerd met een aantal veiligheidsproblemen. Op veiligheidsgebied hebben we echt wat te doen. Dat zien we bijvoorbeeld waar we boa’s voor inzetten. Boa’s treden steeds minder vaak verbaliserend op bij hondenpoep en zijn vaker te vinden in gebieden die bekend staan als overlastgebied. Als gemeente stellen we prioriteiten. De veiligheid gaat voor de leefbaarheid. Het is niet zo dat we leefbaarheid niet belangrijk vinden, maar we moeten keuzes maken vanwege de beperkte capaciteit die we hebben.”

Etkin Armut (CDA): “Kijken naar uitbreiden aantal boa’s”

Precies om deze reden denkt het CDA dat het verstandig is om het aantal boa’s uit te breiden. Dat voorstel doet de partij niet voor het eerst. Vorig jaar werd een motie ingediend waarvoor de partij toen geen meerderheid kreeg. Belangrijkste reden was dat er voor het plan geen financiële paragraaf was opgenomen hoe de extra boa’s betaald zouden moeten worden. Etkin Armut: “We begrijpen dat veiligheid voor gaat. Daarom is het logisch om opnieuw te kijken of we het aantal boa’s uit kunnen breiden. Ik wil onderzoek doen of we daar een dekking voor kunnen vinden.” Andere partijen als de ChristenUnie, VVD en SP staan er niet onwelwillend tegenover. Daan Brandenbarg van de SP: “De vraag is wel of wij dit op moeten lossen, want boa’s zijn een gemeentelijke oplossing voor onvoldoende politiecapaciteit.”

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Bereid tot financiële injecties”

Ook Stadspartij 100% voor Groningen staat niet onwelwillend tegenover investeringen. Yaneth Menger: “Waar geïnvesteerd moet worden vindt het college ons aan hun zijde. Ik wil het Voorjaarsdebat van vorig jaar ook in herinnering brengen. We hebben toen aangegeven bereid te zijn om financiële injecties te geven voor veiligheid en leefbaarheid. Vooral met het idee dat er geen geldtekort zou zijn op het gebied van veiligheid.”

René Staijen (Groep Staijen): “Zorgen over aantal berichten over fors geweld”

Tijdens het debat wordt er regelmatig gerefereerd naar de problemen in het gebied de Gele Loper (het gebied tussen het Groninger Museum en de Vismarkt, red.) en de mishandelingen en de steek- en schietpartijen in de stad. René Staijen van Groep Staijen: “Het aantal mensen dat slachtoffer wordt van een misdrijf neemt toe. Uit cijfers blijkt dat daarin nu ook kleine zaken worden meegenomen, wat volgens mij heel goed is, omdat dit ook slachtoffers zijn. Wat ook grote zorgen baart is het aantal berichten in de media over het forse geweld dat zich voordoet. Eerder deze week bijvoorbeeld nog op het Cascadeplein. We hebben te weinig boa’s, en die we hebben zijn te zwaar belast.”

Yaneth Menger: “Twee gebieden in aanmerking voor zerotolerance”

Menger spreekt ook haar zorgen uit over de toename van het aantal personen met onbegrepen en verward gedrag. Het aantal beveiligde bedden is afgenomen terwijl er een toename is van het aantal geweldsmisdrijven waarbij verward gedrag daar een onderdeel van uit maakt. “En mochten we op enig punt komen te spreken over een zerotolerancebeleid. Dan komen wat ons betreft twee gebieden hiervoor in aanmerking: de Gele Loper en de uitgaansgebieden Poele- en Peperstraat. De preventieve kant begrijpen we, maar de repressieve kant schuwen we niet.” Met zerotolerance bedoelt Menger dat er in deze gebieden streng gehandhaafd wordt en dat er waar nodig preventief gefouilleerd wordt.

Olivier van Schagen (Student & Stad): “In Groningen hoort er geen plek te zijn voor straatintimidatie”

Voor Student & Stad is het debat aanleiding om de focus te leggen op straatintimidatie. Olivier van Schagen: “Uit cijfers van het CBS blijkt dat twee op de drie vrouwen en één op de drie mannen hier mee te maken krijgt. Het zorgt voor een gevoel van onveiligheid en mijn fractie vindt dat er in Groningen geen plek hoort te zijn voor straatintimidatie. In een aantal gemeentes in het land kunnen boa’s hier op handhaven. In Leiden worden boa’s getraind op het herkennen en handhaven van straatintimidatie. Kunnen wij hier ook niet meer mee doen?” De burgemeester maant Van Schagen om even rustig af te wachten omdat er momenteel op dit specifieke punt onderzoek wordt gedaan waarvan de resultaten binnenkort worden verwacht.

Joren van Veen (PvdA): “We zouden meer aandacht kunnen hebben voor online”

Waar het CDA specifiek voor meer boa’s pleit, richt de PvdA zich op de online-veiligheid. Joren van Veen: “Hoe willen we een veilige gemeente hebben als we onze sociale media niet goed gebruiken. Gemiddeld zitten mensen 2,5 uur per dag op hun telefoon, bij jongeren is dat 3 uur. Online gebeuren er mooie dingen, maar er is ook een keerzijde: online fraude en het ronselen bijvoorbeeld voor criminele activiteiten. In het plan is het mooi dat hier aandacht voor is, maar dat zou meer mogen. De ontwikkelingen gaan namelijk razendsnel. Ik denk dat hier meer werk van kan worden gemaakt.” Van Veen zegt hier de komende periode verder onderzoek naar te willen doen.

Laurent Dwarshuis (ChristenUnie): “Inzet op preventie werkt”

Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie: “Het is heel goed om te zien dat er met dit plan wordt ingezet op allerlei soorten veiligheid. Het preventieve, dus het voorkomen van dergelijk gedrag, helpt en werkt.” D66 mist echter in de plannen de aandacht voor huiselijk geweld en femicide. Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren: “Dit is een goed programma. Er is veel aandacht voor vroegtijdige signalering, waarbij er wordt ingezet om juist de inzet van repressieve maatregelen te voorkomen. Dat boa’s het drukker hebben, dat zien wij ook. Daarom is er geen tijd meer om te controleren op hondenpoep. Wellicht kan er geïnvesteerd worden in meer prullenbakken en zakjes aan palen waarmee eigenaren de poep van hun huisdieren zelf kunnen opruimen.”

Burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA): “Onze ogen niet sluiten voor de problemen”

Burgemeester Van ’t Veld is blij met de steun die ze krijgt vanuit de raad. “Wel zie ik dat de ene partij het accent ligt op preventie en de ander op repressie. Ik denk dat beide erg belangrijk zijn. Alles wat we aan de voorkant kunnen voorkomen, daar moeten we op blijven investeren. Maar we moeten ook niet de ogen sluiten voor de problemen en niet bang zijn voor het nemen van repressieve maatregelen.” Van ’t Veld zegt later in het jaar terug te komen op de online-veiligheid dat de burgemeester omschrijft als een zorgelijk onderwerp. Eind-april verschijnt daarnaast de veiligheidsmonitor van de gemeente.

Verschillende partijen overwegen toch om moties in te dienen waarmee geprobeerd wordt om het beleid aan te passen. Behalve het CDA, die onderzoek wil gaan doen naar meer boa’s, overweegt de Partij voor de Dieren een motie die oproept om meer afvalbakken en zakjes voor hondenpoep in de openbare ruimte te plaatsen.