PKC’83 uit vorm speelt doelpuntloos gelijk, ON wint en Velocitas speelt gelijk

PKC'83-WVV bleek een tegenvallende wedstrijd (Foto Martijn Minnema)

PKC’83 leek in één rechte lijn op de titel af te stevenen maar is de draad in 2025 kwijt, thuis tegen WVV kwam het niet verder dan 0-0. Een bedankje gaat uit naar Velocitas wat voorkwam dat Broekster Boys dichterbij kwam, het werd in Friesland 1-1. Oranje Nassau boekte een zeer kostbare zege op Winsum.



Voor de winterstop won PKC’83 bijna al zijn wedstrijden en werd er veel gescoord. Na de winterstop werd al twee keer verloren en vanmiddag voor de vierde keer gelijk gespeeld. Van de laatste zeven wedstrijden werden er maar twee in winst omgezet. Geluk bij een ongeluk is dat ook de concurrentie veel punten laat liggen.

Vanmiddag kwam PKC’83 tegen nummer 10 WVV niet verder dan 0-0. En het spel van PKC’83 bood weinig hoop op betere tijden. Kansen werden er vrijwel niet gecreëerd, daar stond tegenover dat een eveneens pover WVV ook nauwelijks een kans geboden werd. Pas in de laatste fase voor rust werd PKC’83 voor het eerst gevaarlijk maar Bakels en Schokker (rebound) slaagden er niet in de nul van het bord te krijgen. Ook na rust was het van beide kanten uitermate pover en slaagden beide clubs er niet of nauwelijks in tot kansen te komen. Sten Bruins schoot in de slotfase net over namens WVV waarmee ook gelijk het belangrijkste wapenfeit van de gasten genoemd werd.

In de 86′ minuut leek het dan toch nog te lukken voor PKC’83, Daniel Sanafikhah kopte uit een corner raak, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt af wegens een overtreding. In de vijf minuten blessuretijd kwam PKC’83 nog tot wat dreiging uit een reeks corners (waarvan eentje rechtstreeks in het zijnet verdween), gescoord werd er niet. Voor PKC’83 wachten nu twee zware uitwedstrijden in Friesland. Subtoppers Drachtster Boys en Buitenpost zullen bloed ruiken.

Be Quick 1887 kan morgen thuis tegen nummer 11 Stiens het gat verkleinen tot 3 punten en op doelsaldo de tweede plaats overnemen van Broekster Boys.

Broekster Boys had op twee punten van PKC kunnen komen maar vaak als PKC punten laten liggen weten de Friezen niet te profiteren. Vanmiddag werd tegen Velocitas gelijk gespeeld. Broekster Boys kwam voor rust op 1-0 dankzij Piet Wessel Dijkstra die na ruim een kwartier scoorde. Rond het uur maakte Jesse Bosgraaf de gelijkmaker. Velocitas staat zevende.

Oranje Nassau en Winsum hadden beide baat bij een zege om de afstand met de nummer 11 te vergroten. Oranje Nassau won met 2-0 en staat nu zeven punten boven de plek die nacompetitie tegen degradatie oplevert. Winsum staat daar nu nog maar drie punten en één plek boven. Kortom, een kostbare zege voor ON.

Peter van Son zette Oranje Nassau in de 13′ minuut op voorsprong. ON had lang weinig te vrezen van Winsum wat nauwelijks gevaar wist te stichten. Rick Wiersma maakte er tien minuten voor rust 2-0 van. Na rust was Winsum wat gevaarlijker maar de aansluitingstreffer bleef uit. ON staat achtste.