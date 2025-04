PKC’83/Team Amoeri kan nacompetitie nauwelijks meer ontlopen, remise Drs. Vijfje

Foto: Wesley Ferwerda. PKC'83/Team Amoeri - FC Marlene 2.

De zaalvoetballers van PKC’83/Team Amoeri kunnen de nacompetitie tegen degradatie nauwelijks meer ontlopen. De vrouwen van Drs Vijfje speelden gelijk.

PKC’83 verloor in de degradatiepoule van de eredivisie in eigen huis met 6-3 van FCK De Hommel. Met nog vier wedstrijden te gaan is de afstand tot de veilige vierde plek gegroeid naar elf punten.

Nacompetitie tegen degradatie lijkt daardoor het hoogst haalbare voor PKC. Directe degradatie is ook nog aan de orde. PKC moet Groene Ster, dat een punt minder heeft, onder zich zien te houden om dat te voorkomen. Scagha ’66 werd vrijdag de eerste degradant.

Drs. Vijfje

De vrouwen van Drs. Vijfje speelden thuis met 2-2 gelijk tegen ZVG Cagemax. Tessa Grashuis en Nouk van der Wal scoorden voor de Groninger studentes. Het was voor Vijfje de laatste wedstrijd. De overige clubs spelen nog een ronde.

Vijfje zakte naar de vierde plek in de eredivisie A en was al verzekerd van de play-offs voor het kampioenschap. De eerste tegenstander is nog niet bekend. De eerste ronde gaat over één wedstrijd.