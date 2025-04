PKC’83/Team Amoeri gaat zelfstandig verder als Futsal Groningen

Foto: Raoul La Crois

De zaalvoetballers van PKC’83/Team Amoeri staan vanaf volgend seizoen op eigen benen. De club gaat verder als Futsal Groningen.

“We zijn PKC heel dankbaar dat we indertijd bij hun terecht konden”, zegt trainer/coach Monty Albadawi tegen OOG Sport. “We zijn echter heel erg gegroeid en we merken dat het tijd is om zelfstandig verder te gaan”.

Jeugdopleiding

De club heeft momenteel zes zaalvoetbalteams op seniorenniveau. Maar Futsal Groningen heeft de ambitie om een jeugdopleiding te beginnen. Volgens Albadawi is het niveauverschil met het westen en zuiden heel erg groot: “Je hebt daar goede jeugdspelers die doorstromen. De laatste generatie zaalvoetballers in het noorden zijn van Leekster Eagles. Die club had een jeugdopleiding. Je merkt in Groningen en het hele noorden dat die er niet meer is. Dat willen wij weer gaan opzetten”.

De wijk in

Om jongeren warm te maken voor zaalvoetbal wil Futsal Groningen de wijken in om clinics te geven: “We willen de wijkorganisaties er bij betrekken”, vervolgt Albadawi. “We willen tegen de jongeren zeggen: Kom van die bank af en ga lekker voetballen. Maar die stap kost ook geld”.

Subsidie en sponsoren

Door zelfstandig verder te gaan hoopt Albadawi op meer financiële middelen: “Eerst viel alles onder de vlag van PKC’83. Je had geen aparte begroting voor zaalvoetbal. Nu we wel apart zijn met Futsal Groningen hopen we dingen te realiseren, zoals subsidies aanvragen, sponsoren regelen en hopelijk jongeren te motiveren”.

PKC’83/TeamAmoeri debuteerde dit jaar in de eredivisie als eerste stad-Groninger club bij de mannen, maar verkeert in degradatiegevaar. Het tweede team werd dit seizoen kampioen van de topklasse. Promotie naar de eerste divisie is alleen mogelijk als het eerste team zich via de nacompetitie handhaaft in de eredivisie.