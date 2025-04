PKC’83 haalt aanvaller Bentum, Oranje Nassau winkelt bij Be Quick

Foto Andor Heij: Arnoud Bentum in het shirt van Be Quick.

Eersteklasser PKC’83 heeft zich voor volgend seizoen versterkt met aanvaller Arnoud Bentum.

De 31-jarige Bentum komt over van tweede divisionist ACV uit Assen. Daarvoor speelde hij onder meer bij Harkemase Boys en Be Quick 1887. Bentum speelde afgelopen seizoen weinig vanwege een knieblessure, maar de laatste weken kwam hij weer in actie voor de ploeg uit Assen. Hij had zijn vertrek bij ACV al aangekondigd om elders meer speelminuten te maken.

PKC haalde eerder al Tim Deelen en Peter van Son (Oranje Nassau), Rick Boyer (ACV), Djairo Fik (WKE’16) en Dennis van Duinen (Staphorst).

Oranje Nassau

Eersteklasser Oranje Nassau versterkte zich met Sebastiaan Cisse van Be Quick 1887. Cisse speelt in het O-23 team van Be Quick, maar maakte ook al minuten bij de eerste selectie. De 19-jarige Cisse kan op het middenveld en als vleugelverdediger ingezet worden.

ON versterkte zich eerder al met Florian Charles (Zeerobben) en Valentijn van Laar (Hoogezand).

ON heeft met de komst van keeperstrainer Ruben Stuiver de technische staf rond. De 26-jarige Stuiver stond onder de lat bij ONS Sneek en Jubbega, maar had dit seizoen geen club. ON heeft met Hans Schrijver volgend seizoen een nieuwe hoofdtrainer en zijn assistent is Jesse Nienhuis, die zijn contract met een jaar verlengde.

De huidige trainer van ON, Erwin Heerlijn, wordt volgend seizoen trainer van Heerenveen O-21.