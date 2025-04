Pippo Limnell Finocchiaro nieuwe coach GIJS Marne Groningen

Foto GIJS. Pippo Limnell Finocchiaro. Trainer GIJS Marne Groningen

Pippo Limnell Finocchiaro wordt de nieuwe trainer van ijshockeyvereniging GIJS Marne Groningen.

Vorig seizoen was Limnell Finocchiaro assistent-trainer bij Unis Flyers uit Heerenveen. Hij speelde ook zeven jaar voor de Friezen.

De ouders van Limnell Finocchiaro zijn Fins en Italiaans. Hij is geboren in Italië, maar groeide op in Finland. In Helsinki ging hij ijshockeyen. Hij speelde twee jaar in Italië voordat Limnell Finocchiaro via Tilpurg Trappers, Eindhoven Kemphanen en Smoke Eaters Geleen in Heerenveen belandde.

GIJS moest een nieuwe trainer hebben, omdat Henk Keijzer en de ijshockeyclub in januari uit elkaar gingen.