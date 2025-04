Piepende rookmelder leidt brandweerlieden naar vergeten pannetje op het vuur

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een rookmelder heeft dinsdagavond erger voorkomen in de wijk Vinkhuizen. Aan de Goudlaan hoorden buurtbewoners een rookmelder afgaan waarop ze de hulpdiensten belden.

De melding van een mogelijke woningbrand kwam rond 23.45 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit naar het adres werd gestuurd. “De alerte buurtbewoners hadden niet voor niks het alarmnummer gebeld”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Brandweerlieden keken met behulp van een ladder naar binnen en zagen dat er nog een pannetje op het vuur stond.”

Daarop werd de voordeur geforceerd en het pannetje werd van het vuur gehaald. “De woning heeft rookschade opgelopen. Het frappante was dat de bewoner wel thuis was. Deze is niet gewond geraakt. Het is onbekend hoe de bewoner de rookmelders niet heeft kunnen horen.”