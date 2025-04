Persoon gewond bij steekincident op Wielewaalplein

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekincident op het Wielewaalplein is zaterdagavond een persoon gewond geraakt. Agenten hebben één persoon aan kunnen houden.

De melding van een steekincident kwam rond 19.00 uur binnen bij de hulpdiensten. De politie kwam met meerdere surveillancevoertuigen ter plaatse. “Toen we arriveerden werd al snel duidelijk dat het om een conflict ging tussen twee personen”, vertelt een politiewoordvoerder. “Eén persoon is gewond geraakt. Deze persoon is gestabiliseerd door ambulancepersoneel en is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Aanhouding

“Het is voor ons op dit moment onduidelijk wat er precies is gebeurd en hoe de verwondingen zijn ontstaan. Wij hebben in ieder geval één persoon aan kunnen houden. We zijn inmiddels een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident.” Nieuwsfotografen ter plaatse vertellen dat er op de locatie een mes en een boksbeugel zijn aangetroffen. Deze wapens zijn door agenten in beslaggenomen. Vanwege het incident was het Wielewaalplein deels voor het doorgaande verkeer afgesloten.

Tips

Mensen die meer informatie hebben over het incident, of in bezit zijn van eventuele camerabeelden, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Beeldmateriaal kan online via deze website met de politie gedeeld worden.