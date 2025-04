Persoon gewond bij steekincident Westerhaven

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op de Westerhaven is zaterdagavond een persoon gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. Dat meldt de politie.

Het incident gebeurde rond 23.40 uur ter hoogte van de Westertoren. “We ontvingen een melding van een mogelijke steekpartij”, vertelt een politiewoordvoerder. “Hierbij zou een persoon gewond zijn geraakt. Wij zijn op de locatie aanwezig en we doen onderzoek naar het incident.” Nieuwsfotografen vertellen dat er op straat een persoon gewond is geraakt. Het slachtoffer is na stabilisatie met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Een deel van de omgeving is afgesloten. Volgens de fotografen doen agenten op locatie onderzoek. Mensen die meer informatie hebben over het steekincident, of in bezit zijn van mogelijk beeldmateriaal, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Beeldmateriaal kan met de politie gedeeld worden via deze pagina.