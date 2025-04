Parkweg flink op de schop: deels eenrichtingsverkeer, ruim baan voor fiets en voetganger

Impressie van nieuwe Parkweg via Gemeente Groningen

Als het aan het gemeentebestuur ligt, krijgt de Parkweg over drie jaar een behoorlijk andere aanblik. De oostkant van de straat krijgt voornamelijk een functie voor voetgangers en fietsers. Auto’s blijven welkom, maar kunnen op een flink stuk van de straat nog maar één kant op.

De voorlopige ontwerpen voor de Parkweg werden woensdag gedeeld door het college. De plannen worden nu al op papier gezet, omdat verschillende grote projecten in de buurt invloed hebben op de straat. Denk aan de vernieuwing van het Hoofdstation, de afronding van de Aanpak Ring Zuid en de nieuwe visie op het Stadspark.

Ook start volgend jaar een bouwproject rond het Emmaviaduct, waarna auto’s rechtstreeks richting het busstation kunnen via een zogenaamde ‘insnijding’. De toe- en afrit van en naar het centrum bij de Parkweg worden daarom opgeheven.

Eenrichtingsverkeer, minder parkeren, meer groen en meer fietsers

De Parkweg wordt daarom voornamelijk een weg voor bestemmingsverkeer voor auto’s. Het wordt daarmee ook een hoofdroute voor fietsers tussen het centrum en het Hoofdstation aan de ene kant, en MartiniPlaza en het Stadspark (met de Drafbaan) aan de andere.

Het westelijke deel van de Parkweg, tussen het Emmaviaduct en de Paterswoldseweg, blijft toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer in beide richtingen. Maar voor het gedeelte tussen de Rijnstraat en Merwedestraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd: verkeer mag hier alleen nog van west naar oost rijden. De maximumsnelheid gaat overal terug naar 30 km/u.

Daarnaast komen er straks minder parkeerplekken langs de Parkweg: geen 108, maar 90. De noordkant van de straat wordt autovrij, zodat het een groenere, aangenamere plek wordt voor voetgangers. Auto’s kunnen dan nog wel worden geparkeerd onder het Emmaviaduct of aan de noordkant van de Grunobuurt.

Als het nieuwe busstation klaar is, verdwijnen ook de bushaltes aan de Parkweg. De bussen gaan dan via een andere route naar het station, waardoor de Parkweg niet langer wordt gebruikt door het openbaar vervoer. Met het wegvallen van parkeerplekken en een deel van de rijbaan komt er ruimte voor meer groen langs de Parkweg, en krijgen fietsers en voetgangers ruim baan – onder meer door de toevoeging van extra zebrapaden.

Werkzaamheden beginnen nog lang niet

De plannen voor de herinrichting van de Parkweg zijn nog niet definitief. Het voorlopig ontwerp wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Er moet daarnaast nog veel worden overlegd met de buurt. De gemeente verwacht dat de aanpak van de Parkweg pas in 2028 kan beginnen, als alle eerder genoemde projecten zijn voltooid en er meer duidelijkheid is over de gevolgen van deze omliggende veranderingen.