Paradijsvogeltuin verbindt met zaaifeest: “Veel mensen weten ons te vinden”

Het zaaifeest werd door zo'n driehonderd belangstellenden bezocht. Foto: ingezonden

In de Paradijsvogeltuin aan de Paradijsvogelstraat in de Oosterparkwijk vond afgelopen weekend het zaaifeest plaats. Volgens Amarins Elzinga werd de dag goed bezocht.

Amarins, hoe is de dag verlopen?

“Het was een hele toffe dag. We hebben het ook ontzettend getroffen met het weer. Het was zonovergoten. Van tevoren hadden we al een beetje het gevoel dat het druk zou kunnen worden. In eerdere gesprekken met jullie, naar aanleiding van het oogstfeest, is er wel eens gevraagd of we ook de ambitie hebben om groter te worden. Maar die wens hebben we niet. Onze schatting is dat zo’n driehonderd mensen ons bezocht hebben. Er was geen massale flow, maar het liep de hele middag gezellig door. Wij zijn heel tevreden.”

Wat is de Paradijsvogeltuin?

De Paradijsvogeltuin bestaat sinds 2020. Op het terrein was vroeger een zand- en grindwinningsbedrijf gevestigd. De materialen werden aangevoerd via schepen die via het Van Starkenborghkanaal voeren. Toen dit bedrijf verdween, zijn er op het terrein mensen neergestreken die er wonen in bijvoorbeeld woonwagens. Gaandeweg is er door deze bewoners een tuin en voedselbos aangelegd. In de tuin groeien onder andere bramen, tomaten, kersen en aardappelen.

Wat is het zaaifeest precies?

“Bij het zaaifeest zetten we de deuren van de Paradijsvogeltuin wagenwijd open. Er is muziek, er worden verschillende workshops gehouden, er kan gedanst en bijgekletst worden en we hebben tal van activiteiten. In vergelijking met eerdere edities hadden we ook een aantal nieuwe activiteiten. Zo was er Paradijsvogelmerchandise te verkrijgen. In de aanloop naar het zaaifeest hebben we kringloopwinkels afgestruind op zoek naar T-shirts. Bezoekers konden deze shirts zelf bedrukken.”

Was daar veel belangstelling voor?

“Ja, heel veel. Er zijn hele mooie ontwerpen gedrukt. En voor de mensen die het drukken zelf niet lukte, waren er bewoners van de tuin die een handje hielpen. Wat daarnaast ook erg in trek was de werkplaats van Steven. Steven, die hier woont en smid is, liet bezoekers een kijkje nemen bij zijn werkzaamheden. Hij heeft bijvoorbeeld zo’n veertig verschillende hamers, elk met een eigen functie. En je zag heel veel mensen bijkletsen. Wat ik hoorde is dat bezoekers dit feest echt gebruikten als ijkpunt voor de start van de zomerperiode.”

Ik las ook iets over ‘paardenbloembier?’

“We hadden op het feest twee barren. Bij de ene bar kon je de gebruikelijke drankjes krijgen. De andere bar was een wildplukbar. Daar werden cocktails van wildpluk aangeboden. Ik heb zelf bijvoorbeeld een cocktail van mahoniebloem gedronken. Er werd een grote verscheidenheid aan eigen brouwsels aangeboden. Ilse Donker verzorgde dit, en er was zoveel animo, dat ze in de avond helemaal uitverkocht was.”

Het gaat om een zaaifeest. Is er ook veel gezaaid?

“In de afgelopen weken is er door de bewoners veel gezaaid. Zonnebloemen bijvoorbeeld, maar ook pompoenen en andere eetbare producten die je op moestuinen tegen kunt komen. Ondanks de droogte, waardoor we de afgelopen periode druk bezig zijn geweest om de zaailingen te verzorgen, heeft de naam ‘zaaifeest’ voor ons evenement een diepere betekenis. We hadden bijvoorbeeld een stekjes- en zadenruil. Als mensen iets leuks tegenkwamen, dan konden ze stekjes uitwisselen. Ook dat is een vorm van zaaien. Maar je kunt het ook op een andere manier aanvliegen. Wellicht heb je op dit moment plannen of ambities die je de komende maanden wilt verwezenlijken. Ook dat is zaaien. Waarbij wij natuurlijk heel benieuwd zijn wat de vorderingen zijn als we straks in september ons oogstfeest gaan organiseren.”

Daarnaast hebben jullie in de tuin ook iets nieuws hè?

“We hebben sinds kort een beeldenroute geopend. Een tijd geleden hebben we een beeldenwedstrijd uitgezet waarbij aan kunstenaars gevraagd werd om een beeld te maken dat in het thema ‘ontspruiten’ valt. Men heeft daar een eigen draai aan gegeven. Het heeft zes beelden opgeleverd die in onze tuin zijn geplaatst. Inmiddels hebben we een stembus geopend waarbij bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete beeld. De maker van het beeld met de meeste stemmen wint een mooi geldbedrag. En omdat er de afgelopen periode veel nieuwe paadjes zijn aangelegd, is een bezoek, bijvoorbeeld tijdens de Paasdagen, zeker de moeite waard.”

Het volgende feest dat in de Paradijsvogeltuin wordt gehouden is het oogstfeest. Dat vindt op 20 september plaats.