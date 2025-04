Paasvuur Noordlaren gaat toch door: “Met zijn allen de schouders er onder”

Foto: Joris van Tweel

Het paasvuur in Noordlaren gaat toch door. Afgelopen week had de organisatie achter het vuur besloten om een streep te zetten door het evenement. Maar Mark Wieland vertelt dat de organisatie daarop terugkomt.

Mark, waarom de ommezwaai?

“Vanwege het grote risico op natuurbranden leek het er lange tijd op dat we geen groen licht zouden krijgen van de Veiligheidsregio en de gemeente. Op een gegeven moment moet je een beslissing nemen. Je moet een paasbult opbouwen en ervoor zorgen dat bezoekers van het paasvuur een hapje en een drankje kunnen krijgen. Dus afgelopen dinsdag namen we het besluit om het niet door te laten gaan. Het leek dat moment niet haalbaar. Maar de situatie is veranderd. Er is voldoende neerslag gevallen waardoor we het toch mogen organiseren. Bovendien hebben andere dorpen ook een paasvuur, dan kunnen we als Noordlaren toch niet achterblijven?”

Toch is het behoorlijk kortdag…

“Dat is het mooie van een dorp als Noordlaren. De wil om een paasvuur te organiseren is groot. Iedereen zet zijn schouders er vandaag onder om er een mooi feest van te maken. Op dit moment zijn we bezig om de bult op te bouwen. Snoeiafval wordt massaal aangevoerd. Hier op het terrein zijn zo’n acht, negen, tien mensen aan het werk om alles in goede banen te leiden.”

Hadden sommige mensen wat snoeiafval achter de hand gehouden voor dit scenario?

“Op zo’n moment doen contacten wonderen. Iedereen kent wel iemand waar wat snoeiafval ligt, of waar vandaag in een tuin wordt gewerkt. Snoeiafval komt behalve uit het dorp ook uit Haren en Glimmen. En als ik nu naar de bult kijk, dan kan ik alleen maar trots zijn. Het is qua grootte vergelijkbaar met de afgelopen jaren. Maar dat we zoiets in zo’n korte tijd kunnen realiseren, dat maakt wel trots. Waar een klein dorp groot in kan zijn.”

Behalve een paasbult komt er nog wat meer bij dit evenement kijken hè?

“We willen het goed voor elkaar hebben. Als je besluit om het toch te organiseren, dan begint het met de locatie. De eigenaar van het land waar het aanvankelijk plaats zou vinden, die zag er vanaf. Maar een andere boer zei, hier kan het wel. Hij vond dat het door moest gaan. En wat je zegt klopt. Vanmiddag gaan we aan de slag met de stand en kraampjes waar tijdens het paasvuur een hapje en een drankje gekocht kan worden.”

En morgenavond, op Paaszondag, wordt het vuur ontstoken?

“Klopt. Rond 20.00, 20.30 uur gaat de bult in brand. De bult is te vinden aan de Weg Langs het Hunnebed. Als je van Noordlaren naar Midlaren rijdt, dan bevind je je op de Zuidlaarderweg. Vanuit het dorp is het dan de eerste afslag rechts. En uiteraard is iedereen welkom. Mensen uit Noordlaren, maar ook uit de omgeving. Hoe meer zielen hoe meer vreugd, zeggen we altijd.”

Naast Noordlaren vindt er ook in Onnen een paasvuur plaats. Dit vuur wordt op Paaszondagavond om 20.00 uur ontstoken.