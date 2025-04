Paasvuren in Noordlaren en Onnen branden: “Het is een feest” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

In Noordlaren en Onnen zijn paaszondagavond de paasvuren ontstoken. Beide vuren trokken veel inwoners en belangstellenden uit de omgeving.

Rond 20.00 uur was het druk aan de Weg Langs het Hunnebed bij Noordlaren. “De jongste inwoners van het dorp hebben onder begeleiding met een fakkel de paasbult aangestoken”, vertelt een fotograaf. “Binnen de kortste keren stond de snoeihoutbult in lichterlaaie. Op het terrein bevonden zich op dat moment enkele honderden bezoekers. Zij maakten het gezellig met een praatje, een drankje en een hapje.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Aa de jongste inwoners de eer om de paasbult aan te steken. Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Schouders er onder

In Noordlaren leek het er lange tijd op dat er geen paasvuur zou komen. Vanwege de droogte in de natuur gold er tot enkele dagen geleden een zogeheten ‘fase 2’ van de Veiligheidsregio. Indien deze fase van kracht is, mogen paasvuren niet worden gehouden. De neerslag van de afgelopen dagen heeft daar verandering in gebracht. Donderdagavond kwam de organiserende commissie in allerijl bijeen en besloot om alsnog een vuur te organiseren. Zaterdag werd alles in het werk gesteld om het alsnog mogelijk te maken. “Iedereen zet zijn schouders er onder om er een mooi feest van te maken”, liet Mark Wieland toen weten. “Op dit moment zijn we bezig om de bult op te bouwen. Snoeiafval wordt massaal aangevoerd. Hier op het terrein zijn zo’n acht, negen, tien mensen aan het werk om alles in goede banen te leiden.”

Extra stortdag

Het paasvuur in Onnen brandde aan het einde van de Koelenbergsteeg. “We hebben drie stortdagen gehad waarbij inwoners snoeiafval konden komen brengen”, vertelt Lars Berends. “Vorige week lastten we de stortdag af, omdat het vanwege de droogte onzeker was of het paasvuur door zou kunnen gaan. Stel dat het niet mocht, dan heb je wel een grote bult liggen. Wie ruimt het dan op, en wie gaat dat betalen? Nadat er afgelopen dagen groen licht kwam hebben we op vrijdagavond een extra stortmoment mogelijk gemaakt en ook gisteren kon er snoeiafval gebracht worden.”

“Het is een feest”

Zowel Berends als Wieland benadrukken de waarde van een paasvuur: “Het paasvuur is één van de drukstbezochte evenementen in het dorp. Bewoners komen elkaar tegen en maken een praatje. Voor de sociale binding is het heel waardevol. Het is een feest.”