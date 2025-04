‘Overwegend bewolkt op Paaszondag, op Paasmaandag een bui’

Foto: Joris van Tweel

Paaszondag lijkt van het Paasweekend de betere papieren te hebben. Waar op zondag een glimp van de zon mogelijk is, kunnen er op Paasmaandag buien vallen.

De dag begint zondag met de kans op mist. In de ochtend is er bewolking, maar het blijft droog. In de middag kan de zon zo nu en dan even tevoorschijn komen. Bij een zwakke wind uit westelijke richting, later draaiend naar het noordwesten, wordt het 12 of 13 graden. In de nacht naar Paasmaandag is er kans op mist. De minimumtemperatuur ligt dan rond de 6 graden. Paasmaandag brengt verspreid over de dag buien. Bij een zwakke wind, die naar het oosten draait, wordt het 13 of 14 graden.

Op dinsdag overheerst de bewolking. Zo nu en dan kan de zon zich even laten zien. In de middag is er kans op een bui. Bij een zwakke wind uit westelijke richtingen wordt het dan 13 of 14 graden.