Overleden patiënt schenkt 20.000 euro aan UMCG

Foto via Instagram Verpleegkunde UMCG (@verpleegkundeumcg)

Het Bronchoscopisch Interventie Centrum stond afgelopen week met hun mond vol tanden toen het een schenking van 20.000 euro kreeg van een overleden patiënt.

Het team is verrast en blij met de schenking, vertelt Karin Klooster op de website van het UMCG: “Het gebeurt wel vaker dat patiënten ons bedanken, vanmorgen hebben we nog een bos bloemen gekregen, maar dat een patiënt die we niet konden behandelen zo’n gebaar maakt. Ons hele team is daarvan onder de indruk”

Ruim tien jaar geleden had de patiënt al contact opgenomen met het UMCG, omdat ze hoopte dat ze aanspraak kon maken op de behandeling (die toen nog experimenteel werd uitgevoerd). Helaas kon het team haar niet helpen, omdat de longen van de patiënt niet geschikt bleken te zijn voor behandeling.

Klooster begeleidt veel patiënten die ernstige COPD hebben en die voor een luchtweg behandeling naar het UMCG komen. Bij deze baanbrekende behandeling wordt het zieke deel van de longen met ventielen afgesloten, zodat het gezonde deel beter kan werken en de patiënt het minder benauwd heeft.

Het bedrag van 20.000 euro wordt gebruikt voor ontwikkeling van nieuwe behandelingen. De afdeling van het UMCG hoopt daarmee patiënten met een ernstige vorm van COPD in de toekomst te kunnen helpen