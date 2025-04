Oud-bestuurder Donar vreest privé-aansprakelijkheid voor miljoenenschuld

Uitblinker James Karnik van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Voormalig bestuurslid Gert-Jan Swaving van basketbalclub Donar maakt zich zorgen dat hij persoonlijk moet opdraaien voor een schuld van bijna twee miljoen euro. Dat vertelde hij maandagavond in het NOS/NTR-programma Nieuwsuur.

Swaving was tien jaar lang vrijwilliger in het bestuur van Donar. De club ging in 2023 failliet. Volgens Swaving liet de toenmalige penningmeester de financiële situatie volledig ontsporen, zonder medebestuurders op de hoogte te stellen.

Nu dreigen Swaving en zijn oud-collega’s privé aansprakelijk te worden gesteld, ook nu de club een volledig nieuwe organisatie is geworden. “Ik heb thuis het verhaal verteld: houd er maar rekening mee dat we misschien voor een half miljoen euro het schip in gaan. Dat was een moeilijk gesprek.”

De onzekerheid over de schuld drukt zwaar, aldus Swaving, die anderen waarschuwt die ook bestuurswerk bij een sportclub overwegen: “Iedereen zegt tegen me: het komt goed. En dat denk ik zelf ook. Maar de pest is: we weten het niet. Die onzekerheid is een sluipmoordenaar in je hoofd. (..) Wees wantrouwend naar je medebestuursleden. Dat advies zou ik eigenlijk niet willen geven, maar kennelijk was dat voor ons toch nodig.”

Voor 3 juni wordt duidelijk of de oud-bestuurders van Donar aansprakelijk worden gesteld voor de schuld.