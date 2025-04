Opnieuw ongeluk in ‘Mario Kart’-bocht: inzittende gewond naar ziekenhuis

Foto: 112 Groningen

In de inmiddels beruchte bocht op de verbindingsweg tussen de zuidelijke ringweg (N7) en de westelijke ringweg (N370) vond aan het begin van maandagmiddag opnieuw een ongeluk plaats. Daarbij raakte zeker één inzittende gewond.

De auto botste tegen de betonnen vangrail aan de buitenzijde van de bocht. Meerdere hulpdiensten schoten de inzittende(n) te hulp. De brandweer is lang bezig geweest om zeker één van hen uit het voertuig te bevrijden. Deze persoon is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

De toedracht voor het ongeluk is niet bekend. De weg was enige tijd volledig afgesloten. De bocht, die in de volksmond de Mario Kartbocht genoemd wordt, is niet voor de eerste keer toneel van een ongeluk.