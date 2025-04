Ophef over ontbrekende parkeerautomaat in Haren

foto: Bob de Vries

Al meer dan zes weken is er geen parkeerautomaat meer op het parkeerterrein de Oldehof in Haren. Toch krijgen parkeerders daar een boete.

Maar mensen hebben geen flauw idee waar en hoe ze moeten betalen. Er is ook geen informatie te vinden, ook niet digitaal, over een alternatieve betaalmethode en er is geen verwijzing naar een andere automaat.

Informatie die bewoners ophangen om parkeerders te waarschuwen wordt verwijderd. Volgens de bewoners gebeurt dat door de gemeente. De bewoners zeggen dat de gemeente Groningen het acceptabel vindt om parkeerders in het ongewisse te laten, terwijl de boetes gewoon doorlopen en vragen zich af of dit wel rechtsgeldig is. De parkeerautomaat is verwijderd na een aanrijding.

Hieronder vindt U foto’s van de verwijderde brieven.

Op vragen van OOG reageerde de gemeente:

De parkeerautomaat bij parkeerterrein Oldehof in Haren is niet weggehaald, maar veiliggesteld. De automaat is namelijk aangereden. De schade kan leiden tot onveilige situaties (elektriciteit) en herstel is niet mogelijk. De automaat moet vervangen worden door een nieuwe. Er is aangifte gedaan bij de politie.

Dit soort schades, waarbij we een hele automaat moeten vervangen, komt niet heel veel voor. Normaal geven we bij storing op de automaat aan waar de nabijgelegen automaat zich bevindt. Nu de hele automaat is afgeschreven, is deze optie niet voorhanden.

We zien dat tegenwoordig de meeste transacties (ruim 80%) digitaal worden voldaan via de parkeerapps. Indien een automaat buiten gebruik is, kan ook bij de dichtstbijzijnde automaat worden betaald.

Wegens uitbreiding betaald parkeren en enkele andere schadegevallen hebben we geen complete automaat op voorraad. Ook bij de leverancier is een complete automaat niet op voorraad. Een nieuwe automaat is inmiddels besteld, maar laat even op zich wachten.