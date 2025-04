Opbrengst schoonmaakactie Noorderplantsoen recordlaag: “Veel papier, plastic en peuken”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De schoonmaakactie die zaterdag plaatsvond in het Noorderplantsoen heeft een recordlage hoeveelheid afval opgeleverd. Toch zegt Tonny Evers, die de actie initieert, nog lang niet met pensioen te kunnen.

Hoi Tonny! Hoe is de actie verlopen?

“We hebben een hele gezellige en leuke ochtend en middag gehad. Sowieso was het een bijzondere editie, omdat we deze voorjaarsschoonmaak voor de vijftiende keer organiseerden. Daarom hadden we wat grootser uitgepakt. Zo was er een draaiorgel aanwezig en waren er wat slingers opgehangen. En voor de mensen die deelnamen was er weer heerlijke koffie en koek beschikbaar bij restaurant Zondag.”

Hoeveel deelnemers hadden jullie?

“Dat viel een beetje tegen. We organiseren deze schoonmaakactie twee keer per jaar: in het voorjaar en in de herfst. Afgelopen najaar hadden we veertig vrijwilligers, dit keer moesten we het doen met twintig mensen. En dat is een geweldig aantal, maar we hadden bijvoorbeeld graag gezien dat er wat meer kinderen hadden deelgenomen. Dat ze met hun ouders of grootouders hadden meegeholpen. Ik denk juist dat zulke acties voor kinderen heel leerzaam zijn, omdat hen duidelijk wordt gemaakt hoe je met onze aarde om moet gaan.”

Is er veel afval opgehaald?

“Eigenlijk viel dat heel erg mee. Als je het vergelijkt met afgelopen herfst dan ging het slechts om de helft van de hoeveelheid toen. En wat daar de oorzaken van zijn. In het voorjaar is het altijd schoner dan in de herfst. In het najaar is het plantsoen de hele zomer intensief gebruikt. Nu komen we uit de winterperiode, hoewel we toch al een aantal mooie dagen gehad hebben. En wellicht dat het statiegeld op blikjes en flesjes een rol speelt? Deze voorwerpen komen we minder vaak tegen. Dus je kunt stellen dat de opbrengst recordlaag was. Maar er lag nog genoeg, dus we hoeven onszelf echt nog niet op te heffen.”

Wat kwamen jullie zoal tegen?

“Veel papier, plastic en sigarettenpeuken. Bij sigarettenpeuken is het belangrijk dat ze opgeruimd worden, omdat ze een flink effect hebben op het grondwater. En we kwamen veel kroonkurken tegen. Eén van de deelnemers kwam uit Beijum en heeft er naar alle waarschijnlijkheid zijn specialiteit van gemaakt om zoveel mogelijk kroonkurken te vinden, want hij vond er een groot aantal op de grasvelden.”

De mensen die jullie geholpen hebben, waar komen zij zoal vandaan?

“Behalve uit Beijum waren er ook vrijwilligers die uit de Oosterparkwijk kwamen. Uit de omliggende wijken was er wat minder animo. En zoals ik al zei, we hebben weinig kinderen en jongeren gezien. Dat is jammer, aan de andere kant begrijpen we het ook. De zaterdag staat bol van de activiteiten bij sportclubs en andere verenigingen. Maar dat zou voor de volgende edities wel een wens zijn, om er meer kinderen bij te betrekken.”

De volgende editie van de schoonmaakactie in het Noorderplantsoen vindt plaats op zaterdag 11 oktober.