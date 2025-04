‘Op paasmaandag een bui, komende dagen veel bewolking’

Foto: Joris van Tweel

De bewolking heeft de komende dagen de overhand. Zo nu en dan komt het ook tot een bui.

Op paasmaandag begint de dag met de kans op mist. In de ochtend heeft de bewolking de overhand en kan er een bui vallen. In de middag kan de zon zich even laten zien, maar blijft ook de kans op een bui aanwezig. Bij een zwakke wind uit zuidwestelijke richting wordt het 13 of 14 graden. In de nacht naar dinsdag is er opnieuw kans op mist. De minimumtemperatuur ligt rond de 6 graden.

Op dinsdag is er veel bewolking. In de middag is er kans op een glimp van de zon, maar dan kan er ook een bui vallen. Bij een zwakke wind uit westelijke richting, later draaiend naar het noordoosten, wordt het 13 of 14 graden. Op woensdag zijn de verschillen klein. Er is veel bewolking, maar zo nu en dan laat de zon zich ook zien. Het blijft droog. En bij een zwakke wind uit noordoostelijke richting wordt het dan 14 of 15 graden.