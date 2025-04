Op jezelf wonen als student met autisme? Met een beetje hulp kan dat prima

Foto: Joris van Tweel

Hoe wonen studenten met autisme in Groningen? Het publiek kon vrijdag een kijkje nemen in speciale studentenwoningen voor deze doelgroep tijdens het Open Huis van belangenvereniging Jados.

Het Open Huis vond plaats in het kader van de Nationale Autismeweek. Het thema van deze week, waarin aandacht wordt gevraagd voor mensen die in het autistische spectrum zitten, is dit jaar ‘Ruimte voor autisme’. Jados biedt deze ruimte in de vorm van verschillende soorten woningen, waaronder studentenhuizen. In deze huizen wonen mensen met autisme samen en is begeleiding altijd in de buurt.

Studeren met autisme kan erg lastig zijn, omdat deze studenten vaak gevoelig zijn voor prikkels. De wereld kan erg intens aanvoelen voor hen, wat kan leiden tot meer stress. Jados biedt ondersteuning aan studenten met autisme die daar last van hebben. Begeleiders helpen hen om hun draai te vinden in de samenleving.

Omdat autisme op veel verschillende manieren ervaren wordt, vindt Jados het belangrijk om goed te luisteren naar de behoeften van de bewoners en de ondersteuning hierop aan te passen. Zo kan de één geholpen worden bij prikkelverwerking, en de ander bij het maken van sociaal contact.