“Op een dag als vandaag verkopen we 10.000 tompouces, het is een gekkenhuis”

Foto: Henk Post / bakkerij Henk Post

Een gezellig gekkenhuis. Zo wordt door bakkers in de gemeente Koningsdag omschreven. Volgens hen zijn de oranjeproducten niet aan te slepen.

“We zijn afgelopen nacht om 02.00 uur begonnen met de werkzaamheden in onze bakkerij”, vertelt bakker Wilfred Haafs van de gelijknamige bakkerij uit Haren. “Met een heel team werken we aan een assortiment oranjeproducten die bij het krieken van de dag in onze winkels liggen. Deze producten bieden we overigens niet alleen vandaag aan. We zijn hier enkele dagen geleden mee begonnen, en we blijven dit aanbieden tot en met 5 mei, Bevrijdingsdag.”

“Hard werken”

Haafs noemt het een gekkenhuis: “Het is niet aan te slepen. Je hebt het echt over een traditie, die volgens ons ook steeds groter wordt. Voor veel mensen is het toch vaste prik dat er bij de koffie iets lekkers op tafel moet staan. Voor ons betekent het ontzettend hard werken. De bakkers zijn tot 12.00 uur aan het werk geweest en hebben hun werkzaamheden inmiddels erop zitten. Onze winkel in Haren is nog tot 16.00 uur geopend. Maar op is wel op. We gaan niet meer producten bij maken.”

“Niet iedereen houdt van tompouces”

Volgens de bakker in Haren is vooral de tompouce in trek. “Daar hebben we er ongeveer 10.000 van gemaakt. En die gaan vandaag allemaal de deur uit. Daarnaast hebben we ook de ‘oranje moskovisch’. Dat is een soort cakegebakje. En we hebben ook oranje roombroodjes. Niet iedereen houdt van tompouces. Daarom bieden we ook heel bewust andere producten aan, om het iedereen maar zoveel mogelijk naar de zin te maken.”

“Hele nacht doorgewerkt”

In Ten Boer klinkt een vergelijkbaar geluid. “Het is ongelofelijk wat er op een dag als vandaag gebeurt”, vertelt Henk Post van de gelijknamige bakkerij. “En eigenlijk begon het gisteren al, toen hadden we duizend oranje tompouces op voorraad. Afgelopen nacht hebben we als team de hele nacht doorgewerkt. Om 07.30 uur lagen de winkels vol met 1.500 tompouces. Dat is ook wel ongeveer het maximum dat we in onze bakkerij kunnen maken. Deze zijn inmiddels allemaal op.”

“Alsof het elk jaar drukker wordt”

Maar Post verkoopt niet alleen tompouces. “Niet iedereen is liefhebber van tompouces. Daarom hebben we bijvoorbeeld ook oranjesoezen. Maar ook hebben we roomtoeters en droomtoeters. De laatste is een opgerolde tompoes. Alles heeft een oranje kleur. Op een dag als vandaag zie je dat het echt de winkel uitvliegt. We waren hier in Ten Boer tot 11.00 uur geopend. En het lijkt wel alsof het elk jaar drukker en populairder wordt. Voor mij als bakker zijn dit in ieder geval dagen waar ik echt van kan genieten.”