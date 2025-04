Ook RUG overweegt stap naar rechter om deel bezuinigingen hoger onderwijs terug te draaien

Foto: Pixabay

De Rijksuniversiteit Groningen overweegt naar de rechter te stappen vanwege bezuinigingen op het hoger onderwijs. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met bezuinigingen van 300 miljoen euro. Een eventuele stap naar de rechter zou een deel van deze bezuinigingen tegen kunnen houden.

De Tilburg University en de Radboud Universiteit in Nijmegen lieten dinsdag weten dat ze al een procedure in gang hebben gezet. Een woordvoerder van de RUG laat weten dat de Groningse universiteit de knoop nog niet heeft doorgehakt, maar begrip heeft voor de rechtsgang.

Met de rechtszaak proberen de universiteiten in ieder geval een deel van de bezuinigingen van tafel te krijgen. Volgens de onderwijsinstellingen mag het kabinet de afspraken omtrent de starters- en stimuleringsbeurzen uit 2022 niet opzeggen.

Protest

De afgelopen maanden is er volop geprotesteerd tegen de bezuinigingen. Het personeel van de RUG in Groningen legde het werk een dag neer tijdens een grote protestdag. Deze en andere stakingen waren vooral gericht tegen de volledig 1,2 miljard euro aan bezuinigingen in de onderwijsbegroting van het kabinet.

‘Akkoord eenzijdig opgezegd’

Die kreeg dinsdag een meerderheid in de Eerste Kamer. Volgens Caspar van den Berg, voorzitter van de Nederlandse koepel van Universiteiten (UNL) wordt met de bezuinigingen eenzijdig een akkoord verbroken wat in 2022 door de minister met de universiteiten is gesloten.

Van den Berg laat daarom weten de stap naar de rechter te begrijpen: “Veel rechtsgeleerden zetten vraagtekens bij de juridische houdbaarheid van het eenzijdig openbreken van het akkoord. Mocht de minister hier niet op terug willen komen, dan is het oordeel van de rechter nodig om te komen tot herstel van vertrouwen in de overheid.”