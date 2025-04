‘Onwonenden twijfelen aan veiligheid verdiepte ligging Ring-Zuid’

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Te lage hekken, ontbrekende schermen, stekelbosjes die nog niemand tegenhouden en een vluchtdeur die naar de verkeerde kant opent. Genoeg redenen voor omwonenden om zich zorgen te maken over de veiligheid van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg, stellen de gemeenteraadsfracties van de Partij voor het Noorden en D66.

De omwonenden laten aan de fracties weten zich vooral zorgen te maken over de veiligheid rond het deel van de verdiepte ligging bij het Winschoterdiep en De Frontier. De bewoners missen hier al een aantal geluidsschermen. Rijkswaterstaat is gevraagd hier onderzoek naar te doen.

Die schermen zijn niet alleen nodig om omwonenden rust te bezorgen, stellen bewoners nu. Als er geen schermen staan, is de omheining erg laag en bestaat er kans op incidenten, laten bewoners weten via de raadsfracties. Ook zijn de stekelbosjes die zijn aangeplant momenteel nog niet hoog genoeg om incidenten te voorkomen. Maar over twee weken opent het Zuiderplantsoen en de afrasteringen zijn al weggehaald.

Daarnaast kaartten omwonenden een constructiefout aan. Een vluchtdeur, bedoeld om inzittenden van auto’s op de ring in de verdiepte ligging een uitweg te bieden bij een groot incident, zou verkeerd om zijn geplaatst. De deur opent niet vanaf de ringweg, stellen de omwonenden. De deur opent nu vanaf de kant van de ‘deksel’ van de ringweg. “Dit betekent dat mensen die straks in het Zuiderplantsoen zijn, middels deze deur op de ringweg zouden kunnen komen”, aldus raadslid Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden).

De Partij voor het Noorden en D66 hebben schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Broeksma over de situatie.