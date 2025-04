Ontwerp nieuwe Paddepoelsterbrug loopt vertraging op

Een impressie van de nieuwe Paddepoelsterbrug - Bron: Team Spring Til

Het voorlopig ontwerp van de nieuwe Paddepoelsterbrug is later klaar dan gepland. De gemeente Groningen meldt dat het ontwerp meer tijd kost dan verwacht.

Aannemerscombinatie Springtil werkt aan het ontwerp op basis van eerder gemaakte plannen. Daarbij moeten zij ook kostenramingen maken die passen bij de eisen van de gemeente. Dat blijkt ingewikkelder dan gedacht, laat wethouder Philip Broeksma woensdag weten.

De kostenramingen zijn nu nog niet goed genoeg. Daarom duurt het langer om het ontwerp af te ronden. De bedoeling was om het voorlopig ontwerp in de zomer van 2025 aan de gemeenteraad voor te leggen. Dat lukt niet meer. De nieuwe planning voor het ontwerp is daarom doorgeschoven naar het einde van dit jaar.

De verwachting was dat de nieuwe brug in de zomer van 2027 in gebruik kan worden genomen. Of de vertraging voor het ontwerp daar invloed op gaat hebben, is niet bekend gemaakt.

De Paddepoelsterbrug werd in september 2018 zwaar vernield toen de brugwachter de brug dicht deed terwijl er een geladen schip doorheen voer. De brug werd meteen gesloopt.

Lange geschiedenis, Rijk betaalt leeuwendeel kosten

Na jaren van discussie met Rijkswaterstaat is besloten dat de gemeente Groningen een nieuwe brug gaat bouwen met een doorvaarthoogte van zo’n negen meter. De nieuwe brug komt op ongeveer achthonderd meter van de oude brug te liggen, in de richting van de Dorkwerderbrug.

Het Rijk wilde aanvankelijk een bedrag van 8,6 miljoen euro uitgeven terwijl de nieuwe brug ongeveer 18 miljoen gaat kosten. Eind vorig jaar werd bekend dat de bijdrage van het Rijk verhoogd wordt naar 15,7 miljoen euro. Groningen krijgt daarnaast een afkoopsom van 2,44 miljoen euro voor het volledige toekomstig beheer en onderhoud van de nieuwe verbinding.

Het resterende bedrag, van iets meer dan 2 miljoen euro, wordt door de gemeente op tafel gelegd.