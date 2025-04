Onnen blijft hoop houden op paasvuur: “Stortdag hebben we wel geannuleerd”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In Onnen blijft men positief gestemd over de kansen om volgende week een paasvuur te organiseren. Dat laat Lars Berends van de organiserende stichting Dieverdoatie weten in het radioprogramma Laan & De Vries op OOG.

Lars, hoe schat je op dit moment de kansen voor het Paasweekend?

“Ik ben hoopvol. Vandaag is er wat regen gevallen en ook de komende dagen ligt er wat neerslag in het verschiet. We gokken er op dat het genoeg zal zijn om het paasvuur door te laten gaan. Maar we verwachten dat we pas aan het einde van de werkweek echt duidelijkheid zullen hebben.”

Hebben jullie contact met de gemeente?

“De gemeente heeft gezegd dat ze het advies van de Veiligheidsregio volgen. Vanwege de droogte heeft de Veiligheidsregio fase 2 afgekondigd. Dat betekent dat op dit moment paasvuren niet mogelijk zijn. Maar tegelijkertijd zegt de gemeente dat ze de deur op een kier houden. Er kan namelijk de komende dagen neerslag gaan vallen, waardoor het vuur alsnog door kan gaan.”

Ik kan me voorstellen dat het voor jullie een vervelende situatie is omdat je toch bezig bent met voorbereidingen…

“In principe zijn wij er helemaal klaar voor. Dat wil zeggen dat we onze inkopen hebben gedaan. Rond het paasvuur organiseren we ook gezelligheid waarbij mensen een drankje en een hapje kunnen kopen. In de aanloop naar het paasvuur hadden we drie stortdagen gepland. Op deze dagen kunnen mensen snoeiafval brengen dat de paasbult vormt. De stortdag van gisteren hebben we geannuleerd. Op dit moment is het voor ons te onduidelijk wat er moet gebeuren als het niet doorgaan. Wie gaat de bult dan afvoeren? En wie gaat dit bekostigen?”

Voor wie zouden de kosten zijn, denk je?

“In principe zijn die kosten voor onszelf. Maar er ligt wel een balletje bij de gemeente dat als het niet door kan gaan, of er dan wellicht ook compensatie mogelijk zou zijn. Het niet doorgaan zou overigens een grote teleurstelling zijn. Het paasvuur is voor ons het drukstbezochte en leukste evenement in het dorp. Voor mij is indertijd het paasvuur ook de reden geweest om me aan te sluiten bij Dieverdoatie. Het is een stukje saamhorigheid, het brengt mensen bij elkaar. En dat is voor een dorp als Onnen belangrijk.”

Komende zaterdag vindt er nog een stortdag plaats. Op Paasmaandag wordt de bult om 20.00 uur in brand gestoken.

Luister naar Berends die te gast was in het radioprogramma Laan & De Vries. Berends vertelt dat hij goede hoop heeft: