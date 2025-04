Omwonenden gaan nieuwe poging doen om Betonbos te redden

Foto: Olivier Steppé

Omwonenden van het Betonbos zijn een crowdfundingsactie gestart om het Betonbos alsnog te redden. Met de crowdfunding moet juridische steun betaald worden.

Twee weken geleden werd de kap van het Betonbos op het allerlaatste moment stilgelegd vanwege de aanwezigheid van broedende vogels. Mocht dit niet zijn gebeurd, dan had de kap door kunnen gaan, omdat de rechter vrijdag bij een kort geding, die aangespannen was door Boomwachters Groningen, besliste er geen stokje voor te steken. Vanwege het broedseizoen mag er waarschijnlijk tot augustus of september niet gekapt worden in het bos.

“Als bewoners willen we het bos redden”, laten omwonenden weten. “De gemeente wil het bos helaas zonder pardon kappen om op die plek een parkeergarage te bouwen voor de bewoners van de nog te bouwen wijk Stadshavens. Volgens ons onderschat de gemeente de waarde van het bos. Wij willen dat de gemeente het bos gaat integreren in deze nieuwe wijk. Helaas betekent dit dat we juridische ondersteuning nodig hebben. Daarom vragen we een bijdrage van ieder die een hart heeft voor de natuur in de stad Groningen.”